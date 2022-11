Gent wil goede reeks doortrekken bij geplaagd Kortrijk: "Kloof met de top dichten"

clock 11:30

vooraf, 11 uur 30. Wie pakt belangrijke punten? Sinds de nederlaag tegen Union op 19 oktober verloor Gent niet meer. Ook in de beker mogen de Buffalo's een ronde verder na de simpele 0-5-zege op het veld van Dessel. Kortrijk zit dan weer in de hoek waar de klappen vallen. De Kerels wonnen begin oktober onverwacht van Antwerp, maar sprokkelden sindsdien nog amper 2 punten in de competitie. Een voorlaatste plaats is voorlopig dan ook de trieste balans. Beide ploegen hebben alvast de punten nodig. Gent wil zich volop mengen in de strijd om de top 4, terwijl Kortrijk zo snel mogelijk uit de gevarenzone wil springen. Wie doet vandaag een zaakje? .