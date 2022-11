Viert Club Brugge 131ste verjaardag met zege in de kraker tegen Antwerp?

clock 10:22

vooraf, 10 uur 22. Moeilijke bekeravonden. Zowel Club Brugge als Antwerp kwalificeerden zich deze week met de nodige moeite voor de volgende ronde van de beker. Club Brugge had op bezoek bij Patro Eisden verlengingen nodig om de zege over de streep te trekken. Noa Lang kroonde zich tot matchwinnaar met twee late doelpunten. Al was er ook een sterke Mignolet nodig bij de bezoekers. Antwerp knokte zich met een mannetje minder in extremis nog terug van een 2-1-achterstand tegen SK Beveren. In de strafschoppenreeks hield de Great Old de nervositeit uiteindelijk het best onder controle. .