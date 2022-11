LIVE: Verzorgen Brugge en Antwerp het spektakel op Super Sunday?

clock 21' eerste helft, minuut 21. Meteen naar de overzijde dan, want Club steekt de neus een derde keer aan het venster. Jutgla vergeet zijn linkervoet te gebruiken en kan zo Butez niet verrassen. . Meteen naar de overzijde dan, want Club steekt de neus een derde keer aan het venster. Jutgla vergeet zijn linkervoet te gebruiken en kan zo Butez niet verrassen.

clock 19' Mignolet brengt redding. Antwerp komt bijzonder dicht bij de openingstreffer. Mignolet kan nog net het leer vanop de lijn wegwerken na een hoekschop van de bezoekers. Hier komt Club goed weg. . eerste helft, minuut 19. crucial save Mignolet brengt redding Antwerp komt bijzonder dicht bij de openingstreffer. Mignolet kan nog net het leer vanop de lijn wegwerken na een hoekschop van de bezoekers. Hier komt Club goed weg.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Kopbal Jutgla. Club zorgt toch voor het meeste gevaar. Vanaken brengt de bal vanop links voor doel. Jutgla kan ook koppen, maar kan niet genoeg de hoek viseren. Een makkelijke plukbal is het resultaat voor Butez. . Kopbal Jutgla Club zorgt toch voor het meeste gevaar. Vanaken brengt de bal vanop links voor doel. Jutgla kan ook koppen, maar kan niet genoeg de hoek viseren. Een makkelijke plukbal is het resultaat voor Butez.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Schotje Stengs. Daar is Antwerp nog een keer. Stengs komt vanop rechts naar binnen om dan uit te halen. Zijn schot laat echter te wensen over. . Schotje Stengs Daar is Antwerp nog een keer. Stengs komt vanop rechts naar binnen om dan uit te halen. Zijn schot laat echter te wensen over.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Club Brugge eist het balbezit op. Voorlopig vindt de thuisploeg nog geen barsten in het pantser van de Great Old. Het is dan ook wachten op nieuwe kansen van beide zijden. . Club Brugge eist het balbezit op. Voorlopig vindt de thuisploeg nog geen barsten in het pantser van de Great Old. Het is dan ook wachten op nieuwe kansen van beide zijden.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Lang ontfermt zich over een vrije trap. De Nederlander zoekt en vindt het hoofd van Odoi, maar die kopt het leer over. . Lang ontfermt zich over een vrije trap. De Nederlander zoekt en vindt het hoofd van Odoi, maar die kopt het leer over.

clock 6' Gele kaart voor Ritchie De Laet van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 6 yellow card Ritchie De Laet Antwerp

clock 6' eerste helft, minuut 6. Prima kans Vanaken. Daar is het antwoord van Club Brugge. Meijer slingert vanop links het leer voor doel. Daar staat Vanaken, maar hij kan het leer niet goed genoeg raken. Dat heeft de Brugse kapitein al beter gedaan. . Prima kans Vanaken Daar is het antwoord van Club Brugge. Meijer slingert vanop links het leer voor doel. Daar staat Vanaken, maar hij kan het leer niet goed genoeg raken. Dat heeft de Brugse kapitein al beter gedaan.

clock 3' eerste helft, minuut 3. We mogen al een eerste schot tussen de palen noteren. De Laet probeer het vanuit de tweede lijn. Mignolet, met pet, kan makkelijk redding brengen. . We mogen al een eerste schot tussen de palen noteren. De Laet probeer het vanuit de tweede lijn. Mignolet, met pet, kan makkelijk redding brengen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:30 eerste helft, 13 uur 30. Aftrap. De partij wordt op gang getrapt. Krijgen we een aangename topper te zien in Jan Breydel? . Aftrap De partij wordt op gang getrapt. Krijgen we een aangename topper te zien in Jan Breydel?

clock 13:29 eerste helft, 13 uur 29. Jan Ceulemans en Raoul Lambert mogen de aftrap geven voor deze 131e verjaardag van Club Brugge. De handen gaan dan ook op elkaar in de tribunes. . Jan Ceulemans en Raoul Lambert mogen de aftrap geven voor deze 131e verjaardag van Club Brugge. De handen gaan dan ook op elkaar in de tribunes.

clock 13:21 vooraf, 13 uur 21. We willen allebei winnen en we willen allebei niet verliezen. . Mark van Bommel. We willen allebei winnen en we willen allebei niet verliezen. Mark van Bommel

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Het is een fantastische wedstrijd. Zondagnamiddag, Super Sunday. We gaan er alles aan doen om er een spektakelstuk van te maken. Carl Hoefkens. Het is een fantastische wedstrijd. Zondagnamiddag, Super Sunday. We gaan er alles aan doen om er een spektakelstuk van te maken. Carl Hoefkens

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Zware oktobermaand. Na de geweldige start zit er nu wat zand in de machine bij Antwerp. In de wedstrijden tegen Genk, Charleroi en Anderlecht sprokkelde de Great Old slechts 1 punt. Vooral de maand oktober was met 4 nederlagen geen al te groot succes voor Antwerp. . Zware oktobermaand Na de geweldige start zit er nu wat zand in de machine bij Antwerp. In de wedstrijden tegen Genk, Charleroi en Anderlecht sprokkelde de Great Old slechts 1 punt. Vooral de maand oktober was met 4 nederlagen geen al te groot succes voor Antwerp.

clock 12:36 vooraf, 12 uur 36. 17-jarige Vermeeren in de basis. Mark van Bommel houdt vast aan zijn type-elftal. Alleen de naam van Arthur Vermeeren is opvallend. De 17-jarige middenvelder kreeg in de beker een eerste basisplaats en nu mag hij ook voor het eerst starten in de competitie. . 17-jarige Vermeeren in de basis Mark van Bommel houdt vast aan zijn type-elftal. Alleen de naam van Arthur Vermeeren is opvallend. De 17-jarige middenvelder kreeg in de beker een eerste basisplaats en nu mag hij ook voor het eerst starten in de competitie.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31. Lang krijgt zijn kans. Gekeken naar de laatste competitiewedstrijd tegen Gent voert Hoefkens 4 wissels door. Zo krijgen Odoi, Sylla, Skov Olsen en Lang hun kans. Lang versiert een basisplaats na zijn 2 treffers in de beker. . Lang krijgt zijn kans Gekeken naar de laatste competitiewedstrijd tegen Gent voert Hoefkens 4 wissels door. Zo krijgen Odoi, Sylla, Skov Olsen en Lang hun kans. Lang versiert een basisplaats na zijn 2 treffers in de beker.