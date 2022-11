LIVE: Charleroi en Mechelen houden elkaar in evenwicht in turbulente eerste helft

Nadat de wedstrijd tot twee keer toe werd stilgelegd door misnoegde fans, hebben we toch een eerste helft kunnen afwerken. Daarin was Charleroi het gevaarlijkst, maar in de zone van de waarheid liep het meestal spaak.

Storm probeert het met een persoonlijke actie. Even naar binnen snijden en dan uithalen, dat is zijn kenmerk. Koffi kan makkelijk redding brengen.

Het spel ligt even stil omdat Nikola Storm met een pijnlijke grimas op de grasmat ligt. Hij tast naar zijn linkerenkel en moet even opgelapt worden.

Coucke brengt redding. De 1-0 hangt in de lucht en bijna was het zo ver. Gholizadeh verschijnt oog in oog met doelman Coucke, maar besluit dan veel te zwak. Dit had altijd de openingstreffer moeten zijn. . eerste helft, minuut 35.