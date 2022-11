Herstelt Charleroi zich tegen KV Mechelen van bekeropdoffer?

In de Jupiler Pro League sluiten Charleroi en KV Mechelen het zaterdagvoetbal af. De Carolo's verloren deze week in de beker zwaar van Seraing (4-1), terwijl KV Mechelen zich vlotjes voorbij Lokeren-Temse voetbalde (0-5). Mits een zege kunnen de bezoekers alvast over de thuisploeg springen. Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.45 uur.