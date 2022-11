Vrancken mikt in het Lotto Park op magische 30 op 30: "Maar Anderlecht heeft zijn spel teruggevonden"

clock 11:01

vooraf, 11 uur 01. Ook in de beker tegenover elkaar. De wedstrijd van vandaag is voor beide ploegen de laatste opdracht voor het WK. Toch zullen Anderlecht en Genk elkaar niet lang moeten missen, want meteen na de break staan de 1/8e finales van de beker op het programma. Op 21 december ontvangt Genk paars-wit in de Cegeka Arena. .