LIVE: Krijgen we spektakel te zien in topper tussen Anderlecht en Genk?

Fase per fase

Fase per fase

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ook Anderlecht roert zich. We gaan snel naar de overzijde want ook Anderlecht steekt de neus aan het venster. Amuzu brengt het leer naar de tweede paal waar Verschaeren niet goed genoeg kan afdrukken. Wel een goede kans voor paars-wit. . Ook Anderlecht roert zich We gaan snel naar de overzijde want ook Anderlecht steekt de neus aan het venster. Amuzu brengt het leer naar de tweede paal waar Verschaeren niet goed genoeg kan afdrukken. Wel een goede kans voor paars-wit.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Kans Tresor. Genk gaat naarstig op zoek naar de openingstreffer. Tresor krijgt nu veel ruimte en stormt op Van Crombrugge af. De doelman van Anderlecht heeft voorlopig het laatste woord. . Kans Tresor Genk gaat naarstig op zoek naar de openingstreffer. Tresor krijgt nu veel ruimte en stormt op Van Crombrugge af. De doelman van Anderlecht heeft voorlopig het laatste woord.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Open vizier. Op de daarop volgende hoekschop is er weer gevaar van de bezoekers. Tresor brengt het leer goed voor waarop Heynen over kopt. Genk begint er alvast met open vizier aan. . Open vizier Op de daarop volgende hoekschop is er weer gevaar van de bezoekers. Tresor brengt het leer goed voor waarop Heynen over kopt. Genk begint er alvast met open vizier aan.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De eerste kans van de partij is een feit. El Khannouss kan uit de tweede lijn uithalen, maar hij knalt recht op zijn ploegmaat Onuachu. . De eerste kans van de partij is een feit. El Khannouss kan uit de tweede lijn uithalen, maar hij knalt recht op zijn ploegmaat Onuachu.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:45 eerste helft, 18 uur 45. Aftrap. Fabio Silva trapt met een kwartier vertraging deze wedstrijd op gang. Krijgen we spektakel te zien in de voorlaatste partij van deze speeldag? . Aftrap Fabio Silva trapt met een kwartier vertraging deze wedstrijd op gang. Krijgen we spektakel te zien in de voorlaatste partij van deze speeldag?

clock 18:33 vooraf, 18 uur 33. Mijn spelers zijn niet bezig met die 10e competitiezege op rij. Ze willen gewoon de goede flow vasthouden. . Wouter Vrancken. Mijn spelers zijn niet bezig met die 10e competitiezege op rij. Ze willen gewoon de goede flow vasthouden. Wouter Vrancken

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. Genk is een heel sterke ploeg. Het is hartstikke knap wat ze tot nu toe al gepresteerd hebben. Robin Veldman. Genk is een heel sterke ploeg. Het is hartstikke knap wat ze tot nu toe al gepresteerd hebben. Robin Veldman

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06.

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06.

clock 18:04 vooraf, 18 uur 04. Wedstrijd start kwartier later. De wedstrijd zal niet om 18.30u kunnen doorgaan, maar wel een kwartier later. De supportersbussen van Genk staan namelijk in de file. Aftrap om 18.45u dus. . Wedstrijd start kwartier later De wedstrijd zal niet om 18.30u kunnen doorgaan, maar wel een kwartier later. De supportersbussen van Genk staan namelijk in de file. Aftrap om 18.45u dus.

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. El Khannouss weer in het team. Never change a winning team. Wouter Vrancken heeft geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. Vergeleken met de partij tegen Charleroi komt alleen El Khannouss in de basis voor Castro. . El Khannouss weer in het team Never change a winning team. Wouter Vrancken heeft geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. Vergeleken met de partij tegen Charleroi komt alleen El Khannouss in de basis voor Castro.

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. Trebel komt in de ploeg. Na het gelijkspel tegen Antwerp voert Veldman 3 wijzigingen door in zijn elftal. Zo komen Sadiki, Trebel en Arnstad in de ploeg. Murillo, Leoni en Diawara verdwijnen dan weer naar de bank. . Trebel komt in de ploeg Na het gelijkspel tegen Antwerp voert Veldman 3 wijzigingen door in zijn elftal. Zo komen Sadiki, Trebel en Arnstad in de ploeg. Murillo, Leoni en Diawara verdwijnen dan weer naar de bank.

clock 17:31 vooraf, 17 uur 31.

clock 14:36 Jan Vertonghen laat ook de laatste competitiematch voor het WK schieten. vooraf, 14 uur 36. Jan Vertonghen laat ook de laatste competitiematch voor het WK schieten.

clock 11:01 vooraf, 11 uur 01. Ook in de beker tegenover elkaar. De wedstrijd van vandaag is voor beide ploegen de laatste opdracht voor het WK. Toch zullen Anderlecht en Genk elkaar niet lang moeten missen, want meteen na de break staan de 1/8e finales van de beker op het programma. Op 21 december ontvangt Genk paars-wit in de Cegeka Arena. . Ook in de beker tegenover elkaar De wedstrijd van vandaag is voor beide ploegen de laatste opdracht voor het WK. Toch zullen Anderlecht en Genk elkaar niet lang moeten missen, want meteen na de break staan de 1/8e finales van de beker op het programma. Op 21 december ontvangt Genk paars-wit in de Cegeka Arena.

clock 11:01 vooraf, 11 uur 01.

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Het zal niet gemakkelijk zijn, tegen een tegenstander die recent haar spel heeft teruggevonden. Maar het geloof en het vertrouwen is er om een sterke prestatie neer te zetten. Genk-coach Wouter Vrancken. Het zal niet gemakkelijk zijn, tegen een tegenstander die recent haar spel heeft teruggevonden. Maar het geloof en het vertrouwen is er om een sterke prestatie neer te zetten. Genk-coach Wouter Vrancken