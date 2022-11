Union sleept in slotseconden verdiend gelijkspel uit de brand tegen Westerlo

Union - Westerlo in een notendop:

Westerlo met 0-1-voorsprong naar de kleedkamers na late goal

Nieuwe late goal geeft Union loon naar werken

De boodschap voor Union was duidelijk: ten aanval trekken in de tweede helft. Na geklungel achteraan kreeg Westerlo de kans om er 0-2 van te maken, Lazare kon op de lijn nog keren.



Vanzeir, Adingra, Boniface... Allemaal kregen ze wel kansen om te scoren. Het vizier van geen enkele Union-speler leek echter scherp te staan vandaag. Een schot tussen de palen viel niet te bespeuren.



Een doelman aan het werk zetten, dat deed Vetokele wel aan de overkant. Moris voorkwam tot twee keer toe de 0-2 na een snelle tegenstoot van Westerlo. Dat zouden even later cruciale reddingen blijken.



Invaller Nilsson kon in de toegevoegde tijd de vele kansen van Union eindelijk omzetten in een doelpunt. Gelegenheidsspits Sykes kopte door tot bij de Zweed, die als enige van zijn team wel tussen de palen kon schieten.



Union dus opnieuw met een comeback, bovendien eentje die de derde plaats oplevert in de stand. Door het verlies van Club Brugge eerder vandaag kan het over de kampioen springen.



Voor Westerlo smaakt dit puntje wat zuur na die late gelijkmaker, al staat de promovendus wel nog steeds knap zevende in de stand met 23 punten.