LIVE: Springt Union naar de derde plaats in duel tegen Westerlo?

clock 14' eerste helft, minuut 14. Foster voorlangs! Westerlo is de meest dreigende ploeg in de openingsfase. Foster loopt Burgess er zomaar af op een diepe bal, zijn schot gaat voorlangs.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Het is hier weer harder beginnen regenen dan voor de aftrap. Bert Sterckx op Radio Sporza.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Opnieuw Westerlo, een voorzet die eigenlijk bedoeld is voor De Cuyper wordt door Foster over gekopt.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Eerste schot tussen de palen. Fixelles is de eerste die op doel trapt in deze wedstrijd. Tegen zijn ex-ploeg kan hij Moris niet echt verontrusten.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Een ziekenhuisbal van Lynen leidt een snelle tegenstoot van Westerlo in. Die levert uiteindelijk niets op, maar onderstreept het gevaar dat de bezoekers kunnen vormen in de omschakeling.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Union meteen ten aanval. Nieuwkoop zet zich al een eerste keer door op rechts, hij weet er net geen corner uit te halen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . De Kempense bezoekers mogen aftrappen.

clock 16:00 vooraf, 16 uur . De spelers steken nog een laatste keer de koppen bij elkaar voor we aan de wedstrijd gaan beginnen.

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Regen, regen en nog eens regen. Net als de rest van het land is ook Brussel het decor van vele regenbuien. Het belooft een kletsnatte partij te worden.

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Na de verliespartij vorige week thuis tegen STVV (2-3) wijzigt Jonas De Roeck zijn ploeg op 4 plaatsen. Fixelles, Jordanov, Seigers en Vaesen worden in de ploeg gedropt. Dierckx en Perdichizzi zitten op de bank, Chadli (blessure) en Neustädter zitten niet in de selectie.

clock 15:47 De ploeg van Westerlo is ook binnen. vooraf, 15 uur 47. De ploeg van Westerlo is ook binnen.

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. Door de nederlaag van Club Brugge in Gent kan Union naar de derde plaats springen vandaag. Daarvoor heeft het minstens een puntje nodig tegen Westerlo.

clock 15:17 vooraf, 15 uur 17. 3 wissels bij Union in vergelijking met donderdag. We zien 3 nieuwe namen bij Union tegenover de midweekmatch tegen Union Berlin (0-1). Boniface, Van der Heyden en Lapoussin nemen hun vertrouwde basisplaats weer in, Adingra, Sykes en Nilsson verhuizen naar de bank.

clock 15:15 De namen van Karel Geraerts. vooraf, 15 uur 15. De namen van Karel Geraerts.

clock 12:08 vooraf, 12 uur 08. Westerlo is een aanvallende en gevaarlijke ploeg, kijk maar naar hun match tegen Club Brugge. We zullen op ons beste niveau moeten zijn. Het is onze laatste thuiswedstrijd voor het WK, zodat we op een mooie manier afscheid kunnen nemen van onze supporters. Union-coach Karel Geraerts.

clock 12:04 vooraf, 12 uur 04.

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Union krijgt Westerlo over de vloer. Na de Europese nederlaag tegen Union Berlijn wil vicekampioen Union in de eigen competitie opnieuw aanknopen met de overwinning. Het team van coach Karel Geraerts krijgt vanmiddag het bezoek van Westerlo. Volg de match hier fase per fase vanaf 16 uur.

clock 12:01 - Vooraf Vooraf, 12 uur 01

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Siebe Van der Heyden, Christian Burgess, Ismaël Kandouss, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Senne Lynen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Dante Vanzeir

clock Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Bryan Reynolds, Rubin Seigers, Ravil Tagir, Edisson Jordanov, Nicolas Madsen, Mathias Fixelles, Halil Akbunar, Maxim De Cuyper, Lyle Foster, Kyan Vaesen