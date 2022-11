Heeft het trainersontslag van Jeunechamps de spelers van Seraing aan het denken gezet?

clock 10:59

vooraf, 10 uur 59. Wissel van de wacht. José Jeunechamps (55) keerde deze zomer terug naar Seraing, waar hij al twee keer aan de slag was (in 2016 en van 2005-2007). Maar met 11 op 45 staat het op de voorlaatste plaats in het klassement - met hetzelfde aantal punten als hekkensluiter Zulte Waregem. Het bestuur besliste dan ook om zijn T1 te vervangen. Assistent Jean-Sébastien Legros neemt over en debuteert vandaag met een thuismatch tegen STVV. Seraing is al de 8e club die nog voor het WK van coach wisselt. .