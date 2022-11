LIVE: KV Oostende komt al snel in de tweede helft op voorsprong met mannetje meer

Kortrijk heeft het balbezit de jongste minuten. Tot kansen is het na de rust nog niet gekomen, Oostende laat het dus allemaal maar wat begaan.

Helemaal vrijstaand wordt de Schotse spits aangespeeld in de zestien, maar hij laat de wenkende mogelijkheid liggen. Te wild trapt hij de bal naast het doel van Ilic. Geen 3-1, Kortrijk leeft nog.

Bij Kortrijk zijn ze even van slag. Achteraan loopt het allemaal wat mis, maar ze komen voorlopig weg zonder een nieuw tegendoelpunt.

tweede helft, minuut 55. GOAL 2-1: McGeehan nu wel met zijn doelpunt! De kopbal van Hornby belandt eerst nog tegen de paal, de rebound is een prooi voor McGeehan, die goed gevolgd is. KV Oostende zet zijn mannetje meer meteen om in een doelpunt na de rust. .