LIVE: Kortrijk moet nog een uur met zijn tienen voort, kan Oostende profiteren?

Fase per fase

Fase per fase

clock 40' eerste helft, minuut 40. Oostende kan de wedstrijd nu weer in handen nemen. De thuisploeg was even geschrokken van de gelijkmaker, maar heeft nu het overtal te pakken. . Oostende kan de wedstrijd nu weer in handen nemen. De thuisploeg was even geschrokken van de gelijkmaker, maar heeft nu het overtal te pakken.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Keita mag al gaan douchen! Net wanneer KV Kortrijk het commando overgenomen lijkt te hebben, pakt Keita zijn tweede gele kaart. Zijn eerste was er al één na een onnodig wilde tackle en ook deze is oerdom. De man van de assist daarnet wisselt goede dingen met veel minder goede dingen af, dat is duidelijk. . Keita mag al gaan douchen! Net wanneer KV Kortrijk het commando overgenomen lijkt te hebben, pakt Keita zijn tweede gele kaart. Zijn eerste was er al één na een onnodig wilde tackle en ook deze is oerdom.



De man van de assist daarnet wisselt goede dingen met veel minder goede dingen af, dat is duidelijk.

clock 34' Tweede gele kaart voor Habib Keita van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 34 yellow to red card Habib Keita KV Kortrijk

clock 33' Oostende kwam inderdaad goed weg op die fase. eerste helft, minuut 33. Oostende kwam inderdaad goed weg op die fase.

clock 31' Messaoudi trapt KVK ei zo na op voorsprong. Nadat hij vorige week scoorde, heeft zijn vertrouwen duidelijk een boost gekregen. Na een tegenstoot haalt Messaoudi verwoestend uit, via Phillips komt de bal staalhard tegen de lat. . eerste helft, minuut 31. shot on goalpost Messaoudi trapt KVK ei zo na op voorsprong Nadat hij vorige week scoorde, heeft zijn vertrouwen duidelijk een boost gekregen. Na een tegenstoot haalt Messaoudi verwoestend uit, via Phillips komt de bal staalhard tegen de lat.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Radovanovic kopt over. Een nieuwe corner wordt nu wel op een Kortrijks hoofd geschilderd. Radovanovic kan koppen, maar niet tussen de palen mikken. . Radovanovic kopt over Een nieuwe corner wordt nu wel op een Kortrijks hoofd geschilderd. Radovanovic kan koppen, maar niet tussen de palen mikken.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Corner voor Kortrijk nu. De bezoekers hebben na de gelijkmaker het initiatief overgenomen. . Corner voor Kortrijk nu. De bezoekers hebben na de gelijkmaker het initiatief overgenomen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Voor Massimo Bruno (ex-Anderlecht) is het zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League sinds 20 januari 2021, toen nog in loondienst van Charleroi. Aan die droogte komt vanavond dus een eind met zijn eerste voor KV Kortrijk. . Voor Massimo Bruno (ex-Anderlecht) is het zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League sinds 20 januari 2021, toen nog in loondienst van Charleroi. Aan die droogte komt vanavond dus een eind met zijn eerste voor KV Kortrijk.

clock 22' eerste helft, minuut 22.

clock 21' eerste helft, minuut 21. 1-1 Bruno bedankt voor basisplaats met doelpuntje. De eerste keer dat ze komen dreigen is het meteen prijs voor KV Kortrijk. Keita, Selemani en Bruno combineren mooi rond de zestien van de thuisploeg. Bruno schiet de bal onhoudbaar in doel. Alles te herdoen voor KV Oostende, dat de wedstrijd eigenlijk in handen had. . 1-1 Bruno bedankt voor basisplaats met doelpuntje De eerste keer dat ze komen dreigen is het meteen prijs voor KV Kortrijk. Keita, Selemani en Bruno combineren mooi rond de zestien van de thuisploeg. Bruno schiet de bal onhoudbaar in doel.



Alles te herdoen voor KV Oostende, dat de wedstrijd eigenlijk in handen had.

clock 21' eerste helft, minuut 21.

clock 19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Massimo Bruno van KV Kortrijk. 1, 1. goal KV Oostende KV Kortrijk 42' 1 1

clock 16' eerste helft, minuut 16. We hebben na een kwartier voetballen nog geen kans voor KV Kortrijk moeten noteren. . We hebben na een kwartier voetballen nog geen kans voor KV Kortrijk moeten noteren.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Keita met terecht geel. De middenvelder komt veel te wild in en moet dat bekopen met geel. Dat betekent een schorsing voor de volgende wedstrijd: het is zijn vijfde gele karton al. . Keita met terecht geel De middenvelder komt veel te wild in en moet dat bekopen met geel. Dat betekent een schorsing voor de volgende wedstrijd: het is zijn vijfde gele karton al.

clock 12' Gele kaart voor Habib Keita van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 12 yellow card Habib Keita KV Kortrijk

clock 11' eerste helft, minuut 11. Deze keer schiet hij over het muurtje, maar recht in de handen van Ilic. . Deze keer schiet hij over het muurtje, maar recht in de handen van Ilic.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Vrije trap voor Oostende op ongeveer dezelfde plaats als daarnet. Hornby gaat opnieuw achter de bal staan. . Vrije trap voor Oostende op ongeveer dezelfde plaats als daarnet. Hornby gaat opnieuw achter de bal staan.

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 9' eerste helft, minuut 9.