LIVE: Twee doelpunten van Onuachu zorgen voor afstand tussen Genk en Charleroi

eerste helft, minuut 45. Tchatchoua heeft tijd en ruimte voor de voorzet vanop rechts, maar zijn vizier is niet goed afgesteld. .

eerste helft, minuut 39. Defensief blijft het goed staan bij de thuisploeg. Charleroi kan aan de haal gaan met de bal, maar in een mum van tijd zijn 6-7 Genkies terug op post om de bal te heroveren. .

eerste helft, minuut 37. Onuachu opnieuw. Je moet het natuurlijk wel afmaken, Charleroi. Want aan de overkant is er altijd Onuachu. Trésor gooit zijn vrije trap perfect in de gevaarlijke zone, waar de Nigeriaan op kniehoogte zijn hoofd tegen de bal krijgt. 2-0 .