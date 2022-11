LIVE: Genk rust met dubbele voorsprong tegen Charleroi dankzij Onuachu

De bal rolt opnieuw in de Cegeka Arena. Dezelfde 22 spelers zijn naar buiten gekomen, kan Charleroi nog iets klaarspelen?

tweede helft, minuut 45. Tweede helft is onderweg. De bal rolt opnieuw in de Cegeka Arena. Dezelfde 22 spelers zijn naar buiten gekomen, kan Charleroi nog iets klaarspelen? .

eerste helft, minuut 47. Rusten. Boucaut stuurt de twee ploegen naar de kleedkamers. De wedstrijd kantelde snel in het voordeel van Genk, dat na een betwistbare penalty en een feilloze Onuachu op 1-0 kwam. Charleroi probeerde te komen, zonder zich te overhaasten. Heynen moest ingrijpen om een grote kans van de bezoekers te vermijden. Onuachu was er aan de overkant als de kippen bij om de ruststand tegen de netten te koppen. .

eerste helft, minuut 45. Tchatchoua heeft tijd en ruimte voor de voorzet vanop rechts, maar zijn vizier is niet goed afgesteld. .

eerste helft, minuut 39. Defensief blijft het goed staan bij de thuisploeg. Charleroi kan aan de haal gaan met de bal, maar in een mum van tijd zijn 6-7 Genkies terug op post om de bal te heroveren. .

eerste helft, minuut 37. Onuachu opnieuw. Je moet het natuurlijk wel afmaken, Charleroi. Want aan de overkant is er altijd Onuachu. Trésor gooit zijn vrije trap perfect in de gevaarlijke zone, waar de Nigeriaan op kniehoogte zijn hoofd tegen de bal krijgt. 2-0 .