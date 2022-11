Standard wil zijn opmars voortzetten op het veld van Eupen

We hebben de afgelopen weken enorme stappen gezet, maar moeten nog beter worden in de zestien van de tegenstander.

vooraf, 16 uur 47. We hebben de afgelopen weken enorme stappen gezet, maar moeten nog beter worden in de zestien van de tegenstander. Deila, trainer Standard.

Eupen deed zijn best om het spannend te maken, maar zelfs tegen een gehavend Anderlecht slikte het 4 goals. Goed voor een 4e nederlaag in 5 competitiewedstrijden voor Eupen, dat dringend op zoek moet naar punten wil het degradatiezorgen afwenden.

vooraf, 16 uur 44. Eupen slikt vier goals tegen Anderlecht. Eupen deed zijn best om het spannend te maken, maar zelfs tegen een gehavend Anderlecht slikte het 4 goals. Goed voor een 4e nederlaag in 5 competitiewedstrijden voor Eupen, dat dringend op zoek moet naar punten wil het degradatiezorgen afwenden. .

clock 16:42

vooraf, 16 uur 42. Standard zet Zulte Waregem opzij in slot. Een gevleide 0-3-zege, dat is de samenvatting van Zulte Waregem - Standard op de vorige speeldag. De thuisploeg had de beste kansen, maar vergat zichzelf te belonen voor de rust. Standard nam het roer over en ging met drie punten aan de haal. .