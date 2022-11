Roodgeblakerd Standard verslikt zich op bezoek bij kolkend Eupen

Eupen - Standard in een notendop

Standard benut zijn kansen niet

Een volgelopen Stadion Am Kehrweg zie je niet vaak, maar voor de match van het jaar was de sfeer van bij de aftrap geweldig. Het trainersduo van Eupen wilde meer professionaliteit en kreeg dat ook. Een gedisciplineerde thuisploeg gaf aanvankelijk weinig weg tegen ploeg in vorm Standard.

Eupen is tien tegen tien de betere

Een antwoord hadden de Rouches niet klaar, integendeel. Ze mochten van geluk spreken dat Prevljak na een sluwe vrije schop van Peeters belabberd afwerkte. Het was slechts uitstel, want de 2-0 kwam er toch. Gassama nagelde zijn schot heerlijk in het zijnetje en deed de Kehrweg helemaal ontploffen.

Peeters: "Dit was een referentiewedstrijd"

In hoeverre spelen de nieuwe coaches een rol? "Het zijn twee assistenten die hebben overgenomen. Die hebben meestal een goede voeling met de spelers. Ze hebben dat proberen door te trekken in de week door plezier te maken. De positieve energie is het belangrijkst geweest."

"Het is een beetje vroeg om dit een sleutelmoment in het seizoen te noemen. Natuurlijk is het belangrijk om tussen de andere ploegen te blijven staan tot in de laatste twee maanden", bleef Peeters nuchter. "Op gebied van focus en ingesteldheid was het wel een referentiewedstrijd."

Bodart: "Weet niet of je die penalty moet fluiten"

Arnaud Bodart liet eerst zijn licht schijnen op de strafschop van Eupen. "Het is ingewikkeld. We spelen uiteindelijk voetbal en dat is een contactsport. We hebben armen. Als je bij elk klein contact penalty geeft... Raskins armen plakken niet tegen zijn lichaam, dat is waar. Maar ik ben niet zeker of je daar moet fluiten."

"We begonnen goed, maar in het laatste kwartier van de eerste helft hebben we echt afgezien. Na onze rode kaart probeerden we de nul te houden. De strafschop veranderde alles. Maar we kunnen niet zeggen dat we enorm veel kansen hebben gecreëerd", was de doelman van Standard eerlijk. "We verdienden wel een gelijkspel. Er is natuurlijk wat frustratie."

Volgende week wil Standard de heenronde in schoonheid afsluiten. "De thuismatch tegen Union wordt een belangrijke. We gaan alles geven om de drie punten te pakken. Die moeten we absoluut pakken, want vandaag hebben we ze laten liggen. En de beker is ook altijd een doel."