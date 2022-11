Het belooft een stevige Slag om Vlaanderen te worden: "Nieuwkomers ingelicht over belang"

clock 13:00 Geen warm welkom voor ex-Buffalo Jaremtsjoek... vooraf, 13 uur . Geen warm welkom voor ex-Buffalo Jaremtsjoek...

13 op 21. Gent heeft dit seizoen thuis evenveel punten gesprokkeld als Club Brugge op verplaatsing: 13. Allebei wonnen ze vier keer, speelden ze één keer gelijk en verloren ze twee keer.

Club Brugge heeft nog een eitje te pellen met Gent, want vorig seizoen verloor het beide onderlinge wedstrijden. Het kan in een al beladen wedstrijd nog extra olie op het vuur gooien. In het begin van de jaargang 2021-22 kreeg de kampioen een mokerslag in de Ghelamco Arena: 6-1 maar liefst. Een paar maanden later in eigen huis kookten de blauw-zwarte potjes over op het einde. Gent won met 1-2 en Balanta en Lang werden uitgesloten.

Opstelling Gent. Na de bevrijdende Europese zege tegen Molde sleutelt coach Vanhaezebrouck toch aan zijn ploeg. Doelpuntenmaker Godeau verhuist naar de bank, net als Depoitre. Samoise zit niet in de wedstrijdkern. Torunarigha is terug en komt samen met Nurio en topschutter Cuypers aan de aftrap.

clock 12:37 vooraf, 12 uur 37.

Opstelling Club Brugge. Slechts één wijziging in het elftal van de bezoekers na de 0-0 in Leverkusen. Coach Hoefkens kiest voor meer zekerheid op het middenveld en houdt Lang voorlopig op de bank. In zijn plaats speelt Onyedika.

clock 12:26 vooraf, 12 uur 26.

De match tegen Club leeft niet alleen bij de fans, ook bij ons. Iedereen weet wat het betekent. Ook de nieuwkomers zijn ingelicht. Vadis Odjidja (AA Gent).

Tussen Carl Hoefkens en Roman Jaremtsjoek leek er even een haar in de boter te zitten, maar de spits is na een zeer korte afwezigheid weer vaste klant in de wedstrijdselectie van de Brugse T1. "Ik merk heel veel gedrevenheid bij Roman", vertelde Hoefkens tijdens zijn persconferentie over de voormalige Gent-spits. "Ik ben tevreden over zijn wil om te slagen bij Club. Dat is fantastisch." "We waren het alleen niet eens over de manier van invullen van zijn positie. Maar ik ondervind zijn engagement. Ik ben zeker niet ontevreden."

clock 15:02 Bij AA Gent denken ze met veel plezier terug aan de jongste 6-1. vooraf, 15 uur 02. Bij AA Gent denken ze met veel plezier terug aan de jongste 6-1.

AA Gent - Club Brugge. AA Gent ontvangt Club Brugge in de eerste zondagse topper van de 16e speeldag, de voorlaatste voor het WK. Mis hier niets van de spraakmakende affiche in de Ghelamco Arena.

clock 15:02 - Vooraf Vooraf, 15 uur 02

Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Ibrahim Salah, Hong Hyun-seok, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Núrio, Hugo Cuypers, Andrew Hjulsager

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Tajon Buchanan, Brandon Mechele, Dedryck Boyata, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Casper Nielsen, Bjorn Meijer, Ferran Jutglà, Kamal Sowah