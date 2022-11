Het belooft een stevige Slag om Vlaanderen te worden: "De nieuwkomers zijn ingelicht over het belang"

clock 11:56

vooraf, 11 uur 56. Tussen Carl Hoefkens en Roman Jaremtsjoek leek er even een haar in de boter te zitten, maar de spits is na een zeer korte afwezigheid weer vaste klant in de wedstrijdselectie van de Brugse T1. "Ik merk heel veel gedrevenheid bij Roman", vertelde Hoefkens tijdens zijn persconferentie over de voormalige Gent-spits. "Ik ben tevreden over zijn wil om te slagen bij Club. Dat is fantastisch." "We waren het alleen niet eens over de manier van invullen van zijn positie. Maar ik ondervind zijn engagement. Ik ben zeker niet ontevreden." .