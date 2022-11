Ravych geeft OHL in extra tijd uppercut en schenkt Cercle felbevochten zege

Cercle Brugge heeft de drie punten thuisgehouden tegen OHL. In een onderhoudende partij leken we lang op een gelijkspel af te stevenen, maar de jonge Christiaan Ravych schonk Cercle in de extra tijd alsnog de zege. De thuisploeg blijft zo verder bouwen aan zijn ongeslagen reeks, OHL zakt verder weg met een 2 op 15.