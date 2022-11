LIVE: Komt er nog een winnaar in Cercle-OHL?

Als Cercle Brugge vandaag wint springt het gezwind naast OH Leuven in de linkerkolom. Sinds de overname van Miron Muslic haalde Cercle Brugge 13 op 18. Opeens lijkt het degradatiespook weer zeer ver weg. Tegen het wisselvallige OH Leuven wil het het frustrerende gelijkspel van vorige week wegspoelen.