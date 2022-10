LIVE: Zowel Zulte Waregem als Standard laten gouden kans liggen

Fase per fase

clock 16:49 rust, 16 uur 49. RUST. Geen doelpunten in deze eerste helft, al had dat zeker niet gehoeven. De thuisploeg domineerde en liet tot twee keer toe een 100 procent kans liggen. Standard legde dan weer pover spel op de mat, maar krabde zich op slag van rust wel in het haar na een misser van Balikwisha. . RUST Geen doelpunten in deze eerste helft, al had dat zeker niet gehoeven. De thuisploeg domineerde en liet tot twee keer toe een 100 procent kans liggen. Standard legde dan weer pover spel op de mat, maar krabde zich op slag van rust wel in het haar na een misser van Balikwisha.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Ook Balikwisha met grote misser! Op slag van rust ontsnapt ook Zulte Waregem aan de achterstand. Bostyn duwt een krul van Dragus zomaar in de voeten van Balikwisha, die de bal van dichtbij nog over duwt. Opnieuw een kans van jewelste. . Ook Balikwisha met grote misser! Op slag van rust ontsnapt ook Zulte Waregem aan de achterstand. Bostyn duwt een krul van Dragus zomaar in de voeten van Balikwisha, die de bal van dichtbij nog over duwt. Opnieuw een kans van jewelste.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Standard steekt de neus dan toch nog een keer aan het venster. Een snelle combinatie over rechts levert Balikwisha wat ruimte op in de zestien. De aanvaller probeert de bal voor doel te brengen, maar levert zomaar in bij Bostyn. . Standard steekt de neus dan toch nog een keer aan het venster. Een snelle combinatie over rechts levert Balikwisha wat ruimte op in de zestien. De aanvaller probeert de bal voor doel te brengen, maar levert zomaar in bij Bostyn.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Essevee-coach Leye mag tevreden zijn over zijn ploeg in de eerste helft. Enkel de goals ontbreken voorlopig.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Sinds de kans van Gano is het nu toch al even wachten op een nieuw heet standje voor doel. Krijgen we nog een doelpunt te zien voor de rust? . Sinds de kans van Gano is het nu toch al even wachten op een nieuw heet standje voor doel. Krijgen we nog een doelpunt te zien voor de rust?

clock 33' eerste helft, minuut 33. Slap Standard. Het blijft veel te slap bij de bezoekers. Raskin levert de bal opnieuw zomaar in, waarna Zulte Waregem aan een nieuwe tegenstoot kan beginnen. Uiteindelijk is het Sissako die er aan de achterlijn een hoekschop uithaalt. . Slap Standard Het blijft veel te slap bij de bezoekers. Raskin levert de bal opnieuw zomaar in, waarna Zulte Waregem aan een nieuwe tegenstoot kan beginnen. Uiteindelijk is het Sissako die er aan de achterlijn een hoekschop uithaalt.

clock 29' eerste helft, minuut 29. We zijn bijna een halfuur ver en vooral Standard mag van geluk spreken dat het nog 0-0 staat. Wanneer schieten de bezoekers wakker? . We zijn bijna een halfuur ver en vooral Standard mag van geluk spreken dat het nog 0-0 staat. Wanneer schieten de bezoekers wakker?

clock 27' eerste helft, minuut 27.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Gano mikt van dichtbij over. Standard komt opnieuw goed weg. Miroshi zoekt goed de diepte op de linkerflank en brengt de bal vervolgens slim tot bij Gano. De aanvaller kan de 1-0 van dichtbij binnenduwen, maar schiet wild over. Wat een kans. . Gano mikt van dichtbij over Standard komt opnieuw goed weg. Miroshi zoekt goed de diepte op de linkerflank en brengt de bal vervolgens slim tot bij Gano. De aanvaller kan de 1-0 van dichtbij binnenduwen, maar schiet wild over. Wat een kans.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Daar is toch nog eens Standard. Na een tegenaanval over verschillende stationnetjes geeft Donnum de bal slim mee aan Zinckernagel. De Deen probeert de bal nog voor doel te brengen en sleept er uiteindelijk een hoekschop uit. . Daar is toch nog eens Standard. Na een tegenaanval over verschillende stationnetjes geeft Donnum de bal slim mee aan Zinckernagel. De Deen probeert de bal nog voor doel te brengen en sleept er uiteindelijk een hoekschop uit.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Ciranni stuit op Bodart. Het is Ciranni die de vrije trap voor zijn rekening neemt. De rechtsachter krult de bal netjes over de muur, maar ziet Bodart de 1-0 nog van onder de lat halen. . Ciranni stuit op Bodart Het is Ciranni die de vrije trap voor zijn rekening neemt. De rechtsachter krult de bal netjes over de muur, maar ziet Bodart de 1-0 nog van onder de lat halen.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Het tempo loopt nu toch wat uit de wedstrijd. Laifis gaat in de nek van Gano hangen en geeft een vrije trap weg op een interessante plek. . Het tempo loopt nu toch wat uit de wedstrijd. Laifis gaat in de nek van Gano hangen en geeft een vrije trap weg op een interessante plek.

clock 16' Gele kaart voor Philip Zinckernagel van Standard tijdens eerste helft, minuut 16 yellow card Philip Zinckernagel Standard

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De storm lijkt even te gaan liggen na de felle openingsfase. De thuisploeg probeert zich in de wedstrijd te knokken en slaagt er nu toch in de bal wat langer in de ploeg te houden. . De storm lijkt even te gaan liggen na de felle openingsfase. De thuisploeg probeert zich in de wedstrijd te knokken en slaagt er nu toch in de bal wat langer in de ploeg te houden.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De thuisploeg ondervindt moeite met de snelle omschakeling van de bezoekers. Rommens hangt subtiel aan de noodrem, maar komt weg zonder kaart. . De thuisploeg ondervindt moeite met de snelle omschakeling van de bezoekers. Rommens hangt subtiel aan de noodrem, maar komt weg zonder kaart.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Het blijft goed op en neer gaan in deze interessante openingsfase. Beide ploegen proberen de druk hoog te houden om tot doelgevaar te komen. . Het blijft goed op en neer gaan in deze interessante openingsfase. Beide ploegen proberen de druk hoog te houden om tot doelgevaar te komen.

clock 5' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 5 yellow card Alessandro Ciranni Zulte Waregem