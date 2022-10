Coach Mbaye Leye ontvangt met Zulte Waregem vorige werkgever Standard: "We werken als gekken"

clock 11:43

vooraf, 11 uur 43. Mbaye Leye vindt Standard terug. Het is een speciale match voor Mbaye Leye: hij speelde van 2010 tot begin 2012 in Luik, goed voor de beker in 2011. En de Senegalese ex-spits begon er in 2019 ook zijn trainerscarrière als assistent van Michel Preud'homme. Hij was er van eind 2020 tot oktober 2021 ook hoofdcoach. "Ik heb inderdaad een verleden bij de Rouches, maar dat is nu helemaal niet van belang. Het is niet Mbaye Leye tegen Standard. Een overwinning is het enige wat telt voor mij, en daar zullen we als groep alles aan doen.” .