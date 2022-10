Zet Jonas De Roeck zijn opmars met Westerlo voort tegen ex-club STVV?

clock 12:16

vooraf, 12 uur 16. Jonas De Roeck tegen ex-club. Na de zware 6-1-nederlaag tegen Genk kon Westerlo vorige week opnieuw van de overwinning proeven tegen KV Kortrijk. Voor zijn volgende opdracht ontvangt het STVV in 't Kuipke. Dat is vooral voor coach Jonas De Roeck een speciale uitdaging, want hij kreeg in Sint-Truiden zijn eerste kans als hoofdcoach op het hoogste niveau. Kan hij zijn ex-ploeg nu een hak zetten met Westerlo? .