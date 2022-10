Vanhaezebrouck zet Odjidja en Depoitre op de bank tegen OH Leuven

clock 17:40

vooraf, 17 uur 40. Gent met Odjidja en Depoitre op de bank. Gent won op de vorige speeldag met 2-1 van Seraing en knoopte opnieuw aan met de zege na de nederlaag tegen Union. Hein Vanhaezebrouck schuift wel wat met zijn pionnetjes en brengt 3 nieuwe namen tussen de lijnen. Marreh en Odjidja verhuizen naar de bank ten voordele van Hjulsager en Owusu. Achterin neemt Godeau - net zoals in Europa - zijn plaats terug in. Torunarigha is nog niet volledig hersteld van zijn blessure. Voorin is er dus ook geen plaats voor Laurent Depoitre bij de bezoekers. .