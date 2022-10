LIVE: OH Leuven en Gent houden elkaar in evenwicht in rommelige beginfase

Gent heeft zich - mede dankzij de flaters van OHL - toch opnieuw in de wedstrijd geknokt. Wanneer knutselen de bezoekers zelf eens een aanval in elkaar?

eerste helft, minuut 18. Gent heeft zich - mede dankzij de flaters van OHL - toch opnieuw in de wedstrijd geknokt. Wanneer knutselen de bezoekers zelf eens een aanval in elkaar? .

Plots gaat het licht helemaal uit bij Cojocaru. De OHL-doelman wil rustig uitvoetballen en levert dan zomaar in bij Hong. De Zuid-Koreaan wordt even gehinderd en besluit uiteindelijk naast. Hier ontsnapt de thuisploeg.

Kortsluiting bij Cojocaru. Plots gaat het licht helemaal uit bij Cojocaru. De OHL-doelman wil rustig uitvoetballen en levert dan zomaar in bij Hong. De Zuid-Koreaan wordt even gehinderd en besluit uiteindelijk naast. Hier ontsnapt de thuisploeg. . eerste helft, minuut 13.

We blijven toch wel wat op onze honger zitten na die gevaarlijke kans voor Gonzalez. OHL is duidelijk de gevaarlijkste ploeg, maar kan dat voorlopig nog niet in echte doelkansen omzetten.

eerste helft, minuut 10. We blijven toch wel wat op onze honger zitten na die gevaarlijke kans voor Gonzalez. OHL is duidelijk de gevaarlijkste ploeg, maar kan dat voorlopig nog niet in echte doelkansen omzetten. .

Het tempo ligt voorlopig toch wel te hoog voor de bezoekers. OH Leuven kan rustig tot aan de zestien voetballen en toont al meteen zijn aanvallende intenties in deze openingsfase.

eerste helft, minuut 4. Het tempo ligt voorlopig toch wel te hoog voor de bezoekers. OH Leuven kan rustig tot aan de zestien voetballen en toont al meteen zijn aanvallende intenties in deze openingsfase. .

clock 17:40

vooraf, 17 uur 40. Gent met Odjidja en Depoitre op de bank. Gent won op de vorige speeldag met 2-1 van Seraing en knoopte opnieuw aan met de zege na de nederlaag tegen Union. Hein Vanhaezebrouck schuift wel wat met zijn pionnetjes en brengt 3 nieuwe namen tussen de lijnen. Marreh en Odjidja verhuizen naar de bank ten voordele van Hjulsager en Owusu. Achterin neemt Godeau - net zoals in Europa - zijn plaats terug in. Torunarigha is nog niet volledig hersteld van zijn blessure. Voorin is er dus ook geen plaats voor Laurent Depoitre bij de bezoekers. .