KV Kortrijk heeft punten nodig: "7 op 24, daar is niemand tevreden mee"

Bij Cercle Brugge lijkt de trainerswissel voorlopig wel zijn vruchten af te werpen met een 12 op 15. Toch gaat Miron Muslic niet op zijn lauweren rusten. "We zijn wel weggeraakt uit de gevaarlijke zone, maar dat is het enige dat we tot nu toe hebben bereikt", waarschuwt de Bosnische Oostenrijker. "Zaterdag moeten we opnieuw vol aan de bak."

vooraf, 11 uur 48. Custovic: "Niemand tevreden met resultaten". Ook na de komst van coach Adnan Custovic sputtert de motor van KV Kortrijk nog tegen. "We haalden 7 op 24 sinds ik hier ben", zei de Bosniër. "Daar ben ik uiteraard niet tevreden mee. Toch werden we - uitgezonderd de match tegen Mechelen - nooit gedomineerd." "Het is hoog tijd dat we de wedstrijd tegen Antwerp nog eens over doen. Toen was het op alle domeinen goed. Niemand is tevreden over de resultaten. We moeten er voluit voor gaan, in elk duel. .