Raast de Genkse trein verder tegen KV Mechelen?

Voor KV Mechelen is het al jaren geen pretje om op bezoek te gaan in Genk. Al 12 wedstijden op rij lukt het hen niet om in Genk iets te rapen. Hun laatste overwinning op het veld van Genk dateert van 2009.

vooraf, 20 uur 09. Voor KV Mechelen is het al jaren geen pretje om op bezoek te gaan in Genk. Al 12 wedstijden op rij lukt het hen niet om in Genk iets te rapen. Hun laatste overwinning op het veld van Genk dateert van 2009. .

clock 09:16

vooraf, 09 uur 16. Met de nieuwe staf bij KV Mechelen is er de laatste weken meer duidelijkheid in hun spel, met heldere posities en lijnen en een bepaalde herkenning in situaties met of zonder de bal. Er is natuurlijk de historische link, maar de wedstrijd is er een zoals alle anderen: we hebben ons voorbereidend werk gedaan, weten hoe we het willen aanpakken en zullen opnieuw alles moeten brengen om de drie punten opnieuw in eigen huis te houden. Wouter Vrancken (coach Racing Genk).