LIVE (20u55): Genk - Mechelen begint 10 minuten later door file rond het stadion

clock 20:49 vooraf, 20 uur 49. De supporters van Mechelen stromen het bezoekersvak in. Binnen 5 minuten wordt de aftrap gegeven. . De supporters van Mechelen stromen het bezoekersvak in. Binnen 5 minuten wordt de aftrap gegeven.

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Aftrap 10 minuten vertraagd. Omdat de supportersbussen van KV Mechelen wat vertraging opliepen, begint de wedstrijd 10 minuten later. . Aftrap 10 minuten vertraagd Omdat de supportersbussen van KV Mechelen wat vertraging opliepen, begint de wedstrijd 10 minuten later.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37.

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. Of ik Wouter Vrancken ga kunnen verrassen vanavond? Dat is niet makkelijk want ik weet hoe goed hij zich altijd voorbereidt. We gaan het in elk geval proberen. Steven Defour (trainer KV-Mechelen). Of ik Wouter Vrancken ga kunnen verrassen vanavond? Dat is niet makkelijk want ik weet hoe goed hij zich altijd voorbereidt. We gaan het in elk geval proberen. Steven Defour (trainer KV-Mechelen)

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. Voor KV Mechelen is het al jaren geen pretje om op bezoek te gaan in Genk. Al 12 wedstijden op rij lukt het hen niet om in Genk iets te rapen. Hun laatste overwinning op het veld van Genk dateert van 2009. . Voor KV Mechelen is het al jaren geen pretje om op bezoek te gaan in Genk. Al 12 wedstijden op rij lukt het hen niet om in Genk iets te rapen. Hun laatste overwinning op het veld van Genk dateert van 2009.



clock 19:47 Weinig redenen voor Wouter Vrancken om iets te veranderen aan zijn ploeg. Genk begint met dezelfde 11 namen als tegen Antwerp. vooraf, 19 uur 47. Weinig redenen voor Wouter Vrancken om iets te veranderen aan zijn ploeg. Genk begint met dezelfde 11 namen als tegen Antwerp.

clock 19:47 De opstelling van de bezoekers. vooraf, 19 uur 47. De opstelling van de bezoekers.

clock 09:18 vooraf, 09 uur 18. Of ik voor de aftrap nog iets zal zeggen tegen Wouter Vrancken bij de handshake? Als hij ons een cadeau wil geven, dan mogen dat 3 punten zijn. Ik denk dat we eens goed zullen lachen. . Steven Defour (coach KV Mechelen). Of ik voor de aftrap nog iets zal zeggen tegen Wouter Vrancken bij de handshake? Als hij ons een cadeau wil geven, dan mogen dat 3 punten zijn. Ik denk dat we eens goed zullen lachen. Steven Defour (coach KV Mechelen)

clock 09:17 vooraf, 09 uur 17.

clock 09:16 vooraf, 09 uur 16. Met de nieuwe staf bij KV Mechelen is er de laatste weken meer duidelijkheid in hun spel, met heldere posities en lijnen en een bepaalde herkenning in situaties met of zonder de bal. Er is natuurlijk de historische link, maar de wedstrijd is er een zoals alle anderen: we hebben ons voorbereidend werk gedaan, weten hoe we het willen aanpakken en zullen opnieuw alles moeten brengen om de drie punten opnieuw in eigen huis te houden. Wouter Vrancken (coach Racing Genk). Met de nieuwe staf bij KV Mechelen is er de laatste weken meer duidelijkheid in hun spel, met heldere posities en lijnen en een bepaalde herkenning in situaties met of zonder de bal. Er is natuurlijk de historische link, maar de wedstrijd is er een zoals alle anderen: we hebben ons voorbereidend werk gedaan, weten hoe we het willen aanpakken en zullen opnieuw alles moeten brengen om de drie punten opnieuw in eigen huis te houden. Wouter Vrancken (coach Racing Genk)

clock 09:14 vooraf, 09 uur 14. Racing Genk - KV Mechelen. Speeldag 15 in de Jupiler Pro League wordt op gang geduwd met Racing Genk-KV Mechelen, vanavond om 20.45 u. Genk voert de stand aan, KV Mechelen is onder Steven Defour aan een remonte bezig met 6 op 6. Succescoach Wouter Vrancken kijkt vanavond dus zijn voormalige KVM-assistent in de ogen. . Racing Genk - KV Mechelen Speeldag 15 in de Jupiler Pro League wordt op gang geduwd met Racing Genk-KV Mechelen, vanavond om 20.45 u. Genk voert de stand aan, KV Mechelen is onder Steven Defour aan een remonte bezig met 6 op 6. Succescoach Wouter Vrancken kijkt vanavond dus zijn voormalige KVM-assistent in de ogen.

clock 09:14 - Vooraf Vooraf, 09 uur 14

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Patrik Hrošovský, Bilal el Khannous, Bryan Heynen, Mike Trésor, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Patrik Hrošovský, Bilal el Khannous, Bryan Heynen, Mike Trésor, Paul Onuachu

clock Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Alec Van Hoorenbeeck, Boli Bolingoli Mbombo, Rob Schoofs, Yonas Malede, Jannes van Hecke, Geoffry Hairemans, Julien Ngoy, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Alec Van Hoorenbeeck, Boli Bolingoli Mbombo, Rob Schoofs, Yonas Malede, Jannes van Hecke, Geoffry Hairemans, Julien Ngoy, Nikola Storm