Genk zwoegt zich met tien man naar felbevochten zege tegen KV Mechelen

Racing Genk blijft verder denderen in de Jupiler Pro League. De leider had wel zijn handen vol met een kranig KV Mechelen en moest na een lichte rode kaart van Bilal El Khannouss nog zwoegen in de slotfase. Joseph Paintsil bevrijdde Genk uiteindelijk in de extra tijd. Steven Defour is bij KVM na twee zeges zijn perfecte rapport kwijt.