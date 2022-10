Oostende verwacht een gretig Club Brugge: "Maar Westerlo bewees dat het kan"

clock 12:02

vooraf, 12 uur 02. Het kan dat Club Brugge fysiek en mentaal wat vermoeid is na de Champions League, maar eerst en vooral zullen we toch zélf goed voor de dag moeten komen als we iets willen halen. We moeten in dat ene kansje geloven, dat zit er altijd in, dat heeft Westerlo bewezen (0-2). Yves Vanderhaeghe (coach Oostende).