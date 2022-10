LIVE: Spoelt Club Brugge Europese oplawaai door tegen KV Oostende?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

AFTRAP. KVO trapt de wedstrijd op gang in het Jan Breydelstadion. Neemt Club Brugge revanche voor de 0-4-nederlaag tegen Porto of kunnen de bezoekers verrassen?

De overwinning tegen Zulte Waregem heeft echt wel voor een gevoel van opluchting gezorgd. KVO-coach Yves Vanderhaeghe.

4 nieuwe namen bij KVO. In vergelijking met de belangrijke 2-1-zege tegen Zulte Waregem wijzigt KVO-coach Yves Vanderhaeghe zijn ploeg 4 op plaatsen. Ambrose en Urhoghide staan beiden op 1 kaart van schorsing, waardoor de bezoekers geen risico willen nemen met het zicht op de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Ook D'Haese en de geblesseerde Dewaele verdwijnen uit de basiself. Zo komen Katelaris en Atanga opnieuw in de ploeg, terwijl Osifo en Wylin hun eerste basisplaats krijgen dit seizoen.

De zaken die de afgelopen 2 wedstrijden niet goed waren, wil ik vandaag aangepakt zien worden. Club Brugge-coach Carl Hoefkens.

Hoefkens kiest voor Sowah in plaats van Lang. Na zijn basisplaats van afgelopen woensdag tegen Porto in de Champions League verhuist Noa Lang opnieuw naar de bank vanavond. In zijn plaats start Kamal Sowah. Op de flank vervangt Nusa de geblesseerde Skov Olsen.

Club Brugge heeft dit seizoen al iets bewezen, maar in de competitie moeten ze toch een beetje achtervolgen en dus moeten ze vol aan de bak. Yves Vanderhaeghe (coach Oostende).

Het kan dat Club Brugge fysiek en mentaal wat vermoeid is na de Champions League, maar eerst en vooral zullen we toch zélf goed voor de dag moeten komen als we iets willen halen. We moeten in dat ene kansje geloven, dat zit er altijd in, dat heeft Westerlo bewezen (0-2). Yves Vanderhaeghe (coach Oostende).

Vorig jaar 3-0. Deze affiche vond vorig jaar op 10 september plaats. 3-0 werd het toen in Brugge, getekend Noa Lang (2x) en Hans Vanaken. De return in maart eindigde op 1-3 met dank aan Adamyan (2x) en Skov Olsen. Club won 13 van zijn 15 thuismatchen tegen KVO. De laatste en enige Oostendse zege dateert van 1994 (2-3), in 2016 werd het 2-2.



Club en Oostende met gemengde gevoelens. Club Brugge heeft 2 keer iets goed te maken vanavond. Het verloor afgelopen week zwaar van Porto (0-4) en liet vorig weekend op Union een steek vallen tegen 10 man. Het gaf een 0-2 nog uit handen (2-2). Oostende werkte zich dan weer uit de degradatiezone tegen Zulte Waregem (2-1).



Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Dedryck Boyata, Tajon Buchanan, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Kamal Sowah, Ferran Jutglà, Antonio Nusa

Opstelling KV Oostende. Dillon Phillips, Fanos Katelaris, Anton Tanghe, Brecht Capon, Tatsuhiro Sakamoto, Manuel Osifo, Cameron McGeehan, Siebe Wylin, Indy Boonen, Fraser Hornby, David Atanga