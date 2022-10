Club Brugge wint, maar penaltymissers en blunder van Boyata zijn stof tot nadenken

Club Brugge - KV Oostende in een notendop:

Landskampioen in spaarmodus richting dubbele bonus

Wie een blitzstart van Club Brugge verwachtte na de Europese oplawaai tegen Porto kwam bedrogen uit. De landskampioen speelde de bal gezapig rond in de openingsfase en toonde nooit echt de intentie om het compact KVO-blok uit verband te spelen. Toch kwam de thuisploeg 10 minuten voor de rust plots op voorsprong. Katelaris stapte kinderlijk uit op Vanaken en liet daardoor een zee van ruimte achter zich. De Club-kapitein profiteerde optimaal en duwde de 1-0 beheerst voorbij een grabbelende Phillips. KVO gooide zijn wedstrijdplan helemaal overboord en dat loonde bijna meteen. Mignolet moest vol aan de bak om de nekslag van Hornby uit zijn doel te houden. Een cruciale redding zo bleek, want enkele tellen later jaste Jutgla de 2-0 staalhard tegen de touwen na een foutje van Capon.

Blunderende Boyata en 2 gemiste strafschoppen houden Club niet van de zege

Kort na de pauze leek de wedstrijd helemaal gespeeld toen de thuisploeg een strafschop kreeg na een duwfout op Nusa. Jutgla zette zich achter de bal, maar mikte flauw in de handen van Phillips.



Tot overmaat van ramp ging vervolgens tot twee keer toe het licht uit bij Boyata. De Belg zette Hornby eerst eigenhandig op weg naar de 2-1, waarna een onbesuiste strafschopfout KVO helemaal opnieuw in de wedstrijd bracht.



Toch mocht Club een kwartier voor tijd opnieuw ademhalen (of net niet?) toen de bal opnieuw op de stip ging. Phillips pakte namelijk ook de strafschop van Nielsen, maar de Deen mikte de 3-2 in de herneming toch nog binnen. Een owngoal van Katelaris duwde KVO uiteindelijk helemaal kopje onder.



Club Brugge herpakt zich zo na de zware oplawaai in de Champions League, maar blijft wel met één grote vraag achter: Wie neemt in hemelsnaam de volgende strafschop voor zijn rekening?