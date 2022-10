LIVE: Van Crombrugge houdt 2-1 op het bord met geweldige parade

Fase per fase

clock 55' tweede helft, minuut 55. Eupen blijft Anderlecht het leven zuur maken. De thuisploeg lijkt alles te vergeten zijn van de eerste helft en wordt teruggedrongen door de bezoekers.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Van Crombrugge houdt de gelijkmaker uit doel! Wat een redding van Van Crombrugge! Prevljak legt de bal slim breed tot bij Peeters, die vanaf de rand van de zestien vrij kan aanleggen. Van Crombrugge moet alles uit de kast halen om de 2-2 te voorkomen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Peeters suurt Charles-Cook het straatje in met een heerlijke lange bal. De man van Grenada verslikt zich in zijn eigen controle en schiet vervolgens hoog over.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Vertonghen krijgt een zee van ruimte rond de zestien en probeert het dan maar eens van ver. Het schot van de Rode Duivel belandt uiteindelijk in het zijnet.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Silva duwt naast. Amuzu trekt voor de zoveelste keer zijn stoomtrein op gang en bedient vervolgens Silva. De Portugees wordt voldoende gehinderd door Davidson en duwt zijn poging naast.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Eupen wil toch iets meer risico nemen in deze tweede helft. Wakaso bleef tijdens de rust in de kleedkamer en werd vervangen door de kwieke Charles-Cook.

clock 46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Eupen brengt de bal opnieuw aan het rollen in het Lotto Park. Gaat Anderlecht door op zijn elan of komt Eupen nog helemaal langszij?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 14:16 rust, 14 uur 16. Vervanging bij KAS Eupen, Regan Charles-Cook erin, Mubarak Wakaso eruit wissel substitution out Mubarak Wakaso substitution in Regan Charles-Cook

clock 14:19 rust, 14 uur 19. RUST. Anderlecht duikt met een 2-1-voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg begon furieus en scoorde al snel twee keer via Amuzu en een heerlijke vrije trap van Refaelov. Na de dubbele voorsprong haalde paars-wit de voet van het gaspedaal, waarna een owngoal van Hoedt de bezoekers uit het niets opnieuw in de wedstrijd bracht.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 44' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 44 door Wesley Hoedt van KAS Eupen. 2, 1. own goal Anderlecht KAS Eupen 60' 2 1

clock 44' 2-1, Hoedt brengt Eupen opnieuw in de partij! Op slag van rust heeft Eupen zowaar de aansluitingstreffer beet. Peeters brengt een vrije trap snel voor doel, waar Hoedt ongelukkig de bal in eigen doel duwt. Dit heeft de thuisploeg alleen maar aan zichzelf te danken. eerste helft, minuut 44. blunder

clock 39' eerste helft, minuut 39. Na een furieus openingshalfuur bevinden we ons momenteel in een rustigere periode in deze wedstrijd. Wie zorgt nog eens voor dreiging?

clock 34' eerste helft, minuut 34. Anderlecht lijkt het tempo nu toch even te laten zakken. Eupen krijgt iets meer ademruimte en mag voor het eerst in deze partij echt aan aanvallen denken.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Doordat het verschil op het scorebord nog niet groter is, blijft het opletten voor de thuisploeg. Een ongevaarlijke voorzet wordt door Murillo zomaar in hoekschop verwerkt.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De aanvalsgolven van Anderlecht blijven Eupen maar overspoelen. Na een halfuur, spelen mogen de bezoekers alvast van geluk spreken dat het nog maar 2-0 is.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Silva mist oog in oog met Moser. Opnieuw laat Anderlecht een reuzekans liggen. Stroeykens zet Silva met een geniale ingeving alleen voor Moser, maar de Portugees slaagt er niet in zijn naam op het bord te zetten. De Duitse doelman houdt zijn ploeg toch nog een beetje in de wedstrijd.