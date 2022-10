Anderlecht en Eupen staan voor nieuw begin: "Anderlecht is geen nadeel"

Anderlecht en Eupen namen na vorig weekend afscheid van hun coach, respectievelijk Felice Mazzu en Bernd Storck. Bij Anderlecht begon Robin Veldman met een 2-2-gelijkspel in de Conference League thuis tegen de Roemenen van FCSB. Anderlecht gaf tot 2 keer toe veel te makkelijk een voorsprong weg, dat zat Veldman én de spelers meer dan dwars.



"Het hele elftal moet nog een heel grote stap zetten op het gebied van maturiteit", klonk het uit de mond van de Nederlander. "Het is geen jeugdvoetbal meer."



Bij Eupen namen assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen over als hoofdcoach. "We hebben de voorbije week op speelvreugde gewerkt. We hebben veel oefeningen op balbezit gedaan en iedereen - ook de spelers die laatst niet zoveel speelden - betrokken. De bedoeling was om weer plezier en ritme te brengen en iedereen te motiveren", legde Andersen uit.





Mario Kohnen: "Dat we moeten beginnnen tegen Anderlecht is geen nadeel. Er zijn in de eerste klasse geen makkelijke wedstrijden en tegenstanders. Bij een match voor wellicht een vol huis tegen Anderlecht doet iedereen automatisch zijn best."