LIVE: Tien man van Union geven niet op tegen Club Brugge

Jutglà wil zo graag die 1-3 maken dat hij zijn ploegmaats uit het oog verliest. Na prachtig breiwerk in de zestien schiet hij uit de draai op zijn bewaker.

tweede helft, minuut 62. Zelfzuchtige Jutglà. Jutglà wil zo graag die 1-3 maken dat hij zijn ploegmaats uit het oog verliest. Na prachtig breiwerk in de zestien schiet hij uit de draai op zijn bewaker. .

Het is niet de avond van Jutglà. De Spanjaard moet enkel nog voorbij Moris, die ver uit zijn rechthoek is, maar loopt recht op de Luxemburgse nationale doelman.

tweede helft, minuut 61. Het is niet de avond van Jutglà. De Spanjaard moet enkel nog voorbij Moris, die ver uit zijn rechthoek is, maar loopt recht op de Luxemburgse nationale doelman. .

Ook met één lange bal kan Club gevaarlijk zijn. Jutglà is echter niet secuur genoeg en dus kan Lazare nog ingrijpen met een ultieme tackle.

tweede helft, minuut 56. Redder Lazare. Ook met één lange bal kan Club gevaarlijk zijn. Jutglà is echter niet secuur genoeg en dus kan Lazare nog ingrijpen met een ultieme tackle. .

Het is een ander, op elk vlak meer gedisciplineerd Union dat Club probeert op te vangen in deze tweede helft. De thuisploeg rekent op dat ene momentje.

tweede helft, minuut 55. Het is een ander, op elk vlak meer gedisciplineerd Union dat Club probeert op te vangen in deze tweede helft. De thuisploeg rekent op dat ene momentje. .

Lazare krimpt in elkaar. Hij beseft dat hij de bal net te diep heeft gestoken voor Boniface.

tweede helft, minuut 50. Lazare krimpt in elkaar. Hij beseft dat hij de bal net te diep heeft gestoken voor Boniface. .

Blijft de adrenaline door de aderen van die van Union pompen, of slaagt Club Brugge erin om opnieuw controle over deze wedstrijd te krijgen? Ze spelen tenslotte met een mannetje meer.

tweede helft, minuut 46. Blijft de adrenaline door de aderen van die van Union pompen, of slaagt Club Brugge erin om opnieuw controle over deze wedstrijd te krijgen? Ze spelen tenslotte met een mannetje meer. .

clock 45+6'

eerste helft, minuut 51. Oef! Even ademhalen! Wat een eerste helft! Club Brugge leefde in een droom met de 0-1 na een halve minuut en de 0-2 op het kwartier, maar ondanks rood voor Adingra bleef Union van zich afbijten. Burgess blies de wedstrijd nieuw leven in met de 1-2. .