Club Brugge trekt naar kolkend Dudenpark voor topper tegen Union

vooraf, 12 uur 32. Landskampioen met Lang? Club Brugge legt voorlopig een bijna identiek seizoen af als Union. Het heeft net als de Brusselaars 10 punten in Europa verzameld en 28 in de Jupiler Pro League. De prestaties van de landskampioen zijn naar behoren, die van zorgenkinderen Roman Jaremtsjoek - de man van 16 miljoen - en Noa Lang waren dat niet. Gelukkig voor coach Carl Hoefkens kwamen beide spelers eerder deze week tegen STVV boven water met uitstekende prestaties. Krijgen ze vanavond opnieuw een kans? .

vooraf, 12 uur 30. Union op een wolk. Union bewees dit seizoen al met verve dat de tweede plaats vorig jaar geen toevalstreffer was. Onder Karel Geraerts hebben de Unionisten niets ingeboet van hun spelvreugde en -kwaliteit. In Europa is Union nog ongeslagen en in de competitie verloor het al niet meer sinds 11/9 tegen Genk. Daarna won het vijf keer in evenveel wedstrijden. Het Dudenpark is uitverkocht voor de komst van Club, de bezoekers wezen gewaarschuwd. .