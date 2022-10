LIVE: Gezapige eerste helft tussen STVV en OHL opgeschrikt na zware botsing Pletinckx

Fase per fase

clock 43' Blessure. Het is voorlopig de wedstrijd van de botsingen. Boya en Patris komen stevig met elkaar in aanraking na een hoekschop. Vooral de Kameroener moet toch even bekomen. . eerste helft, minuut 43. injury Blessure Het is voorlopig de wedstrijd van de botsingen. Boya en Patris komen stevig met elkaar in aanraking na een hoekschop. Vooral de Kameroener moet toch even bekomen.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Bocat verstuurt vreemde voorzetten vanop zijn linkerkant. Een verraste Cojocaru ziet zijn pegel voorlangs vliegen. . Bocat verstuurt vreemde voorzetten vanop zijn linkerkant. Een verraste Cojocaru ziet zijn pegel voorlangs vliegen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Kans voor Malinov! De beste kans van deze eerste helft is voor de Leuvenaars! De lage voorzet van Mendyl is perfect, maar de glijdende Malinov ziet de bal centimeters naast gaan. Dit had zomaar de openingsgoal kunnen zijn. . Kans voor Malinov! De beste kans van deze eerste helft is voor de Leuvenaars! De lage voorzet van Mendyl is perfect, maar de glijdende Malinov ziet de bal centimeters naast gaan. Dit had zomaar de openingsgoal kunnen zijn.

clock 38' Gele kaart voor Ameen Al-Dakhil van STVV tijdens eerste helft, minuut 38 yellow card Ameen Al-Dakhil STVV

clock 37' eerste helft, minuut 37. De eerste gele kaart van deze partij is voor Al-Dakhil. Hij is met zijn tackle op Al-Tamari veel te laat. . De eerste gele kaart van deze partij is voor Al-Dakhil. Hij is met zijn tackle op Al-Tamari veel te laat.

clock 35' Hand van Coppens. Toch nog een keer de bezoekers. Maertens kopt vanuit nipt buitenspel door tot bij Gonzalez, maar Coppens krijgt er nog zijn hand tussen. Niet dat het nog veel uitmaakte want de lijnrecht had (correct) offside gezien. . eerste helft, minuut 35. offside Hand van Coppens Toch nog een keer de bezoekers. Maertens kopt vanuit nipt buitenspel door tot bij Gonzalez, maar Coppens krijgt er nog zijn hand tussen. Niet dat het nog veel uitmaakte want de lijnrecht had (correct) offside gezien.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Coppens en Cojocaru staan momenteel werkloos toe te kijken. Beide teams houden elkaar in evenwicht. We naderen het slotkwartier van deze eerste helft. Pletinckx is intussen vertrokken naar het ziekenhuis voor wat extra onderzoeken. . Coppens en Cojocaru staan momenteel werkloos toe te kijken. Beide teams houden elkaar in evenwicht. We naderen het slotkwartier van deze eerste helft. Pletinckx is intussen vertrokken naar het ziekenhuis voor wat extra onderzoeken.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Al-Dakhil gaat aan het shirt van (opnieuw) Kiyine hangen. Dit keer blijft het textiel wel intact. Op de vrije trap die volgt mist Patris zijn kopbal aan de tweede paal. . Al-Dakhil gaat aan het shirt van (opnieuw) Kiyine hangen. Dit keer blijft het textiel wel intact. Op de vrije trap die volgt mist Patris zijn kopbal aan de tweede paal.

clock 23' eerste helft, minuut 23.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Vervanging bij OH Leuven, Louis Patris erin, Ewoud Pletinckx eruit wissel substitution out Ewoud Pletinckx substitution in Louis Patris

clock 21' eerste helft, minuut 21.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Pletinckx gaat zoals aangekondigd naar de kant op een draagberrie. Hij is gelukkig wel bij bewustzijn. Louis Patris maakt zich klaar om in te vallen. . Pletinckx gaat zoals aangekondigd naar de kant op een draagberrie. Hij is gelukkig wel bij bewustzijn. Louis Patris maakt zich klaar om in te vallen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Pletinckx krijgt de heup van Cojocaru snoeihard tegen de zijkant van het hoofd. Dit is zijn einde van de partij. . Pletinckx krijgt de heup van Cojocaru snoeihard tegen de zijkant van het hoofd. Dit is zijn einde van de partij.

clock 17' Grabbelende Cojocaru. Na een voorzet van Janssens beukt Cojocaru zijn ploeggenoot Pletinckx snoeihard tegen de grasmat. Het ziet er niet zo goed uit voor de centrale verdediger. Er is toch wel wat paniek, Marc Brys staat samen met de mensen van het Rode Kruis op het veld. . eerste helft, minuut 17. injury Grabbelende Cojocaru Na een voorzet van Janssens beukt Cojocaru zijn ploeggenoot Pletinckx snoeihard tegen de grasmat. Het ziet er niet zo goed uit voor de centrale verdediger. Er is toch wel wat paniek, Marc Brys staat samen met de mensen van het Rode Kruis op het veld.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Kiyine tikt de ervaren Okazaki aan die slim zijn voet laat hangen. Het tempo is gezakt, beide teams lijken wel tevreden met deze gang van zaken. . Kiyine tikt de ervaren Okazaki aan die slim zijn voet laat hangen. Het tempo is gezakt, beide teams lijken wel tevreden met deze gang van zaken.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Na een duel met Hayashi blijft er niet veel over van het shirt van Kiyine. De Leuvense materiaalmannen moeten stevig op zoek, maar vinden uiteindelijk toch een nieuw exemplaar voor de middenvelder. Het is weer 11 tegen 11. . Na een duel met Hayashi blijft er niet veel over van het shirt van Kiyine. De Leuvense materiaalmannen moeten stevig op zoek, maar vinden uiteindelijk toch een nieuw exemplaar voor de middenvelder. Het is weer 11 tegen 11.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Duw Gonzalez? Halverwege het openingskwartier komen ook de bezoekers eens opzetten. Mendyl zoekt scherpschutter Gonzalez die een zetje krijgt van Al-Dakhil, te weinig voor een strafschop. . Duw Gonzalez? Halverwege het openingskwartier komen ook de bezoekers eens opzetten. Mendyl zoekt scherpschutter Gonzalez die een zetje krijgt van Al-Dakhil, te weinig voor een strafschop.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Op links is de snelle Bocat een gesel voor Dom. De wingback wil dan voorzetten, maar die waait op het dak van het Leuvense doel. STVV heeft (licht) overwicht in deze beginfase. . Op links is de snelle Bocat een gesel voor Dom. De wingback wil dan voorzetten, maar die waait op het dak van het Leuvense doel. STVV heeft (licht) overwicht in deze beginfase.