Over en out voor Mazzu? Anderlecht-fans leggen partij tegen Standard stil na nieuwe wanvertoning

tweede helft, minuut 78. Afgelopen! Een trieste avond voor het Belgisch voetbal, maar vooral voor Anderlecht. Afgetroefd door Standard, zieltogend in de stand en met een muitende aanhang. Paars-wit is doodziek. .

tweede helft, minuut 77. Balikwisha komt op aangeven van Dønnum dicht bij de 4-1. Dat is het sein voor de supporters van Anderlecht om nog maar eens het vuurwerk boven te halen... .

Botsing. Fossey en Amuzu zijn onzacht met elkaar in aanraking gekomen. Allebei moeten ze verzorgd worden, terwijl er bij Anderlecht enkele wissels op til zijn. . tweede helft, minuut 74.

