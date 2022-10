LIVE: Vossen hangt bordjes weer in evenwicht in vermakelijke Oostende-Zulte Waregem

clock 75' tweede helft, minuut 75. Het slotkwartier gaat in en deze partij kan werkelijk nog alle kanten uit. Zulte Waregem heeft de bal, maar lijkt wel te kunnen leven met een puntendeling. Het tempo is de jongste minuten wat gezakt. . Het slotkwartier gaat in en deze partij kan werkelijk nog alle kanten uit. Zulte Waregem heeft de bal, maar lijkt wel te kunnen leven met een puntendeling. Het tempo is de jongste minuten wat gezakt.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, Fanos Katelaris erin, Thierry Ambrose eruit wissel substitution out Thierry Ambrose substitution in Fanos Katelaris

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, Nick Batzner erin, Indy Boonen eruit wissel substitution out Indy Boonen substitution in Nick Batzner

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, David Atanga erin, Brecht Capon eruit wissel substitution out Brecht Capon substitution in David Atanga

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vanderhaeghe ziet hoe zijn team het overwicht is kwijtgespeeld. Atanga, Katelaris en Bätzner komen erbij. . Vanderhaeghe ziet hoe zijn team het overwicht is kwijtgespeeld. Atanga, Katelaris en Bätzner komen erbij.

clock 70' tweede helft, minuut 70.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vossen scoort! Zulte Waregem is al even baas en staat langszij! Bij Oostende verdedigen ze opnieuw niet echt heel secuur waarna Vossen de afvallende bal oppikt en Phillips verschalkt. Alles te herdoen in de Diaz Arena! . Vossen scoort! Zulte Waregem is al even baas en staat langszij! Bij Oostende verdedigen ze opnieuw niet echt heel secuur waarna Vossen de afvallende bal oppikt en Phillips verschalkt. Alles te herdoen in de Diaz Arena!

clock 70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 1, 1. goal KV Oostende Zulte Waregem 77' 1 1

clock 69' tweede helft, minuut 69. Schutterende Urhoghide. Het gaat even helemaal mis bij Urhoghide. Hij verslikt zich in zijn uitverdedigen en geeft de bal cadeau aan Fadera, nadien gaat het wat te traag want Offor staat helemaal vrij aan de tweede paal. . Schutterende Urhoghide Het gaat even helemaal mis bij Urhoghide. Hij verslikt zich in zijn uitverdedigen en geeft de bal cadeau aan Fadera, nadien gaat het wat te traag want Offor staat helemaal vrij aan de tweede paal.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Zulte Waregem, Zinho Gano erin, Ravy Tsouka Dozi eruit wissel substitution out Ravy Tsouka Dozi substitution in Zinho Gano

clock 67' tweede helft, minuut 67. Er komt toch wat meer ruimte. Drambajev probeert zijn stempel te drukken en komt helemaal vrij op links, hij loopt het strafschopgebied binnen, maar daar is niemand goed gevolgd. . Er komt toch wat meer ruimte. Drambajev probeert zijn stempel te drukken en komt helemaal vrij op links, hij loopt het strafschopgebied binnen, maar daar is niemand goed gevolgd.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Gano-time. Mbaye Leye acht de tijd rijp om Gano tussen de lijnen te brengen. Het is ook de moment want de schwung in deze partij is verdwenen. Hij komt in de plaats van verdediger Tsouka Dozi. . Gano-time Mbaye Leye acht de tijd rijp om Gano tussen de lijnen te brengen. Het is ook de moment want de schwung in deze partij is verdwenen. Hij komt in de plaats van verdediger Tsouka Dozi.

clock 62' Gele kaart voor Osaze Urhoghide van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 62 yellow card Osaze Urhoghide KV Oostende

clock 61' tweede helft, minuut 61. De stevige Offor is de hoop in stille dagen voor Essevee. Drambajev gooit het leer voor doel, Offor kopt in de handen van Phillips. Nog een half uur. . De stevige Offor is de hoop in stille dagen voor Essevee. Drambajev gooit het leer voor doel, Offor kopt in de handen van Phillips. Nog een half uur.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Offor schreeuwt om een strafschop. Zulte Waregem rukt nog eens op naar het vijandelijke doel. Rommens zoekt de sterke Offor en die gaat neer na een onschuldig duel met Urhoghide. De bezoekers zien de bal graag op de stip gaan, maar hier is eigenlijk niets aan de hand. . Offor schreeuwt om een strafschop Zulte Waregem rukt nog eens op naar het vijandelijke doel. Rommens zoekt de sterke Offor en die gaat neer na een onschuldig duel met Urhoghide. De bezoekers zien de bal graag op de stip gaan, maar hier is eigenlijk niets aan de hand.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Mbaye Leye grijpt in en haalt Miroshi naar de kant voor Drambajev. De Tanzaniaan zocht net wat te veel de clinch op met zijn tegenstrevers en had ook al een gele kaart op zak. . Mbaye Leye grijpt in en haalt Miroshi naar de kant voor Drambajev. De Tanzaniaan zocht net wat te veel de clinch op met zijn tegenstrevers en had ook al een gele kaart op zak.

clock 58' Gele kaart voor Lasse Vigen Christensen van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 58 yellow card Lasse Vigen Christensen Zulte Waregem

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Zulte Waregem, Oleksandr Drambaev erin, Novatus Miroshi eruit wissel substitution out Novatus Miroshi substitution in Oleksandr Drambaev

clock 55' tweede helft, minuut 55.