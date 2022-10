LIVE: Boonen trapt KVO op slag van rust op voorsprong tegen Zulte Waregem

clock 21:49 rust, 21 uur 49.

clock 21:48 rust, 21 uur 48. Rusten geblazen. De eerste helft zit erop en KV Oostende gaat met een kleine voorsprong rusten. We leken na een al bij al pover schouwspel op weg naar een 0-0, maar daar besliste Indy Boonen anders over met een mooi doelpunt. Meer spektakel na rust?

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Boonen uit het niets! We hebben hem nog niet moeten vernoemen, maar Indy Boonen trapt KVO op slag van rust op voorsprong! Tsouka Dozi glijdt weg waardoor de flankspeler wat ruimte krijgt en hij trapt KVO overhoeks op voorsprong: 1-0!

clock 44' eerste helft, minuut 44. Osifo tackelt wel heel fors op Willen, het is begrijpelijk dat de scheidsrechter de fout meegeeft aan de Zulte Waregem-verdediger. Yves Vanderhaeghe toont minder begrip.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Het gaat de laatste minuten toch van kwaad naar erger. Af en toe en flink duel, maar voetbal krijgen we echt niet meer te zien. Tijd voor 15 minuten bezinning.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Willen kopt de vrije trap zonder problemen weg. Dat mocht allemaal wel wat scherper.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Eerste geel. Miroshi trapt in de val van McGeehan en dat levert hem een eerste geel karton op in deze wedstrijd. Oostende krijgt er een vrije trap op een interessante positie bovenop.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Oostende neemt het heft (voor even) in handen. Eerst raakt een voorzet net niet tot bij Hornby, Ambrose haalt er even later een hoekschop uit. Het levert de spelers enthousiast geklap op van de eigen fans.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Een half uur gespeeld en het ligt allemaal wat stil. Zulte Waregem was goed gestart en had kunnen scoren, maar dat is allemaal alweer een tijdje geleden.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Neen, het gaat niet meer bij Dewaele. Hij blijft zitten en het lijkt einde wedstrijd voor het jeugdproduct van Anderlecht. Osifo komt erbij.

clock 25' Botsing. Een moment waarbij we toch allemaal even schrikken. Ciranni en Dewaele koppen niet op de bal, maar raken elkaars hoofd. Vooral Dewaele ligt er even roerloos bij, maar staat gelukkig alweer recht. eerste helft, minuut 25.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Glijdende Tsouka. De vervanger van Derijck, Tsouka Dozi, heeft een stevige tackle in de benen. Ambrose lijkt vertrokken, maar de verdediger haalt hem met bijzonder veel kracht terug. De aanvaller van KVO moet ervan bekomen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Na enkele prangende fases voor het doel van Phillips zien we nu vooral middenveldspel. Bostyn is nog geen enkele keer in het spel betrokken geweest. Het is tijd voor een paar kansen.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Het ziet er soms wat onbeholpen uit, maar Offor is wel beresterk aan de bal. Hij houdt telkens enkele KVO-verdedigers aan de praat.