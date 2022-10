LIVE: KV Mechelen wringt kans na kans de nek om tegen Eupen

Wat een kans voor KV Mechelen! Eerst komt Ngoy oog in oog met Moser, de spits trapt recht op de doelman. In de rebound belandt het stiftertje van Storm op de lat.

eerste helft, minuut 43. Storm op de lat. Wat een kans voor KV Mechelen! Eerst komt Ngoy oog in oog met Moser, de spits trapt recht op de doelman. In de rebound belandt het stiftertje van Storm op de lat. .

De vrije trap van Hairemans wordt weggeruimd door de Eupen-defensie. In de herneming vlamt diezelfde Hairemans de bal over de kooi van Moser.

eerste helft, minuut 41. De vrije trap van Hairemans wordt weggeruimd door de Eupen-defensie. In de herneming vlamt diezelfde Hairemans de bal over de kooi van Moser. .

clock 22'

eerste helft, minuut 22. GOAL: Da Cruz hangt bordjes in evenwicht. Eupen-doelman Moser staat plots in een schiettent. Een trap van Hairemans wordt eerst nog weggewerkt en in de herneming knalt Ngoy op Moser. De 3e kans - van Da Cruz - is wel de goede. Hij legt de bal tussen de benen van een Eupen-verdediger in doel. .