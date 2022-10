Kan Steven Defour tegen Eupen ook zijn 2e match als coach van Mechelen winnen?

clock 17:27

vooraf, 17 uur 27. Ngoy is fit en staat in basiself van Defour. Is Julien Ngoy op tijd opgelapt of niet, was de grote vraag bij KV Mechelen. De aanvaller scoorde woensdag tegen zijn ex-club Standard, maar had na afloop last van zijn knie. Ngoy blijkt speelklaar te zijn en staat in de basis. Defour heeft ook een plekje voor Oum Gouet op het middenveld. De Kameroener vangt de afwezigheid van Birger Verstraete op, die zijn 1e van 2 schorsingsdagen uitzit na een rode kaart. .