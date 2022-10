LIVE: Paal houdt tienkoppig Kortrijk van gelijkmaker tegen Westerlo

Fase per fase

clock 71' tweede helft, minuut 71. Een streep van Dorgeles komt niet in de buurt van het doelkader. . Een streep van Dorgeles komt niet in de buurt van het doelkader.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Westerlo, Tuur Dierckx erin, Halil Akbunar eruit wissel substitution out Halil Akbunar substitution in Tuur Dierckx

clock 69' tweede helft, minuut 69. Dubbele wissel bij Westerlo, dat toch niet geweldig draait. Fixelles en Akbunar maken plaats voor Vetokele en Dierckx. . Dubbele wissel bij Westerlo, dat toch niet geweldig draait. Fixelles en Akbunar maken plaats voor Vetokele en Dierckx.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Westerlo, Igor Vetokele erin, Mathias Fixelles eruit wissel substitution out Mathias Fixelles substitution in Igor Vetokele

clock 65' tweede helft, minuut 65. Tussen die twee kansen door hebben we enkele wissels gemist. Loncar (Kortrijk) en Dorgeles (Westerlo) zijn erop gekomen. . Tussen die twee kansen door hebben we enkele wissels gemist. Loncar (Kortrijk) en Dorgeles (Westerlo) zijn erop gekomen.

clock 63' Bolat staat pal. Kortrijk verdient het niet om op achterstand te staan. Keita zwiept zijn vrije trap nu wel voor doel, waar Bolat met een ferme reflex moet uitpakken op de duikende kopbal van Avenatti. . tweede helft, minuut 63. crucial save Bolat staat pal Kortrijk verdient het niet om op achterstand te staan. Keita zwiept zijn vrije trap nu wel voor doel, waar Bolat met een ferme reflex moet uitpakken op de duikende kopbal van Avenatti.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Westerlo, Nene Dorgeles erin, Nacer Chadli eruit wissel substitution out Nacer Chadli substitution in Nene Dorgeles

clock 62' Wat een pech! Sluwe vrijschop van Keita, die Bolat op het verkeerde been zet. In plaats van voor te zetten, krult hij de bal naar de korte hoek. Daar staat de paal jammer genoeg voor de thuisploeg in de weg. . tweede helft, minuut 62. shot on goalpost Wat een pech! Sluwe vrijschop van Keita, die Bolat op het verkeerde been zet. In plaats van voor te zetten, krult hij de bal naar de korte hoek. Daar staat de paal jammer genoeg voor de thuisploeg in de weg.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KV Kortrijk, Stjepan Loncar erin, Billel Messaoudi eruit wissel substitution out Billel Messaoudi substitution in Stjepan Loncar

clock 61' tweede helft, minuut 61. Als KVK vandaag verliest, ziet het morgen minstens één concurrent uitlopen. Oostende en Zulte Waregem spelen dan immers tegen elkaar. Seraing moet naar Gent, waar punten halen toch wat moeilijker wordt. . Als KVK vandaag verliest, ziet het morgen minstens één concurrent uitlopen. Oostende en Zulte Waregem spelen dan immers tegen elkaar. Seraing moet naar Gent, waar punten halen toch wat moeilijker wordt.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Poging van Foster. Foster probeert Watanabe in de knoop te leggen met een paar dribbels, maar de Japanner kan het schot uiteindelijk wel blokkeren. . Poging van Foster Foster probeert Watanabe in de knoop te leggen met een paar dribbels, maar de Japanner kan het schot uiteindelijk wel blokkeren.

clock 55' Kortrijk kan een flitsende LZ7 nu goed gebruiken. tweede helft, minuut 55. Kortrijk kan een flitsende LZ7 nu goed gebruiken.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Lamkel Zé legt af voor Keita, die een beetje te wild schiet. Een halve meter over de winkelhaak, maar wel een teken van leven van Kortrijk. . Lamkel Zé legt af voor Keita, die een beetje te wild schiet. Een halve meter over de winkelhaak, maar wel een teken van leven van Kortrijk.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Een afgeweken schot van Chadli belandt in hoekschop. Westerlo heeft plots de smaak te pakken. . Een afgeweken schot van Chadli belandt in hoekschop. Westerlo heeft plots de smaak te pakken.

clock 49' Primeur. Het is het eerste doelpunt van Madsen in het shirt van Westerlo. Meer nog, het is zijn eerste als prof. . tweede helft, minuut 49. statistics Primeur Het is het eerste doelpunt van Madsen in het shirt van Westerlo. Meer nog, het is zijn eerste als prof.

clock 48' tweede helft, minuut 48.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Meteen de goal! Madsen krijgt twee pogingen om toe te slaan. Eerst zit er nog een Kortrijks been tussen, maar in de rebound schiet de Deen raak via de onderkant van de lat. Geen kans voor doelman Ilic. . Meteen de goal! Madsen krijgt twee pogingen om toe te slaan. Eerst zit er nog een Kortrijks been tussen, maar in de rebound schiet de Deen raak via de onderkant van de lat. Geen kans voor doelman Ilic.

clock 48' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 48 door Nicolas Madsen van Westerlo. 0, 1. goal KV Kortrijk Westerlo 73' 0 1

clock 46' tweede helft, minuut 46. Westerlo moet het spel maken, maar heeft het daar lastig mee. Kan Kortrijk met tien man zo een resultaat uit de brand slepen? . Westerlo moet het spel maken, maar heeft het daar lastig mee. Kan Kortrijk met tien man zo een resultaat uit de brand slepen?