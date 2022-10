KV Kortrijk wil tegen Westerlo uit de kelder klimmen

clock 11:48

vooraf, 11 uur 48. Westerlo wil eerherstel. Promovendus Westerlo mengde zich tot voor kort in de hoogste gelederen van het klassement. Met fluks en attractief voetbal wonnen de jongens van coach Jonas De Roeck onder anderen van Club Brugge en Anderlecht, maar met een gelijkspel tegen Seraing (2-2) en een afstraffing in Genk (6-1) verloren de Kemphanen wat van hun pluimen. Knopen ze in Kortrijk terug aan met de zege? .