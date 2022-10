LIVE: AA Gent staat na owngoal al meteen op voorsprong tegen Seraing

clock 22' eerste helft, minuut 22. Het ziet er momenteel allemaal wat slordig uit. Veel vlotte combinaties leggen de teams momenteel niet op de mat. . Het ziet er momenteel allemaal wat slordig uit. Veel vlotte combinaties leggen de teams momenteel niet op de mat.

clock 18' eerste helft, minuut 18. AA Gent neemt de wedstrijd in handen, maar stel je daar ook niet te veel bij voor. Buiten het doelpunt hebben ze eigenlijk nog geen kansen gecreëerd. Tom Boudeweel op Radio 1. AA Gent neemt de wedstrijd in handen, maar stel je daar ook niet te veel bij voor. Buiten het doelpunt hebben ze eigenlijk nog geen kansen gecreëerd. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 17' Balbezit. 77 tegen 23 procent. Het toont dat Seraing niet echt naar de Ghelamco Arena is gekomen om het balbezit op te eisen. De Buffalo's mogen voetballen, de bezoekers rekenen op de snelheid van Marius en Bernier op de tegenaanval. . eerste helft, minuut 17. statistics Balbezit 77 tegen 23 procent. Het toont dat Seraing niet echt naar de Ghelamco Arena is gekomen om het balbezit op te eisen. De Buffalo's mogen voetballen, de bezoekers rekenen op de snelheid van Marius en Bernier op de tegenaanval.

clock 12' eerste helft, minuut 12. De hoekschoppen van Kums zijn van topkwaliteit. Dit keer komt Torunarigha vrij, maar Galje laat zich niet verschalken door de slappe kopbal. . De hoekschoppen van Kums zijn van topkwaliteit. Dit keer komt Torunarigha vrij, maar Galje laat zich niet verschalken door de slappe kopbal.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Afzwaaier Lahssaini. Dan toch eens Seraing! Poaty zoekt de vrijstaande Lahssaini op de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot zwaait helemaal af. Hier had de middenvelder wat meer mee mogen doen. . Afzwaaier Lahssaini Dan toch eens Seraing! Poaty zoekt de vrijstaande Lahssaini op de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot zwaait helemaal af. Hier had de middenvelder wat meer mee mogen doen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Seraing graaft zich vlak voor het eigen strafschopgebied in en laat de Gentse middenvelders oprukken. De bezoekers zijn er in de eerste 8 minuten nog niet in geslaagd om in de buurt van Nardi te komen. . Seraing graaft zich vlak voor het eigen strafschopgebied in en laat de Gentse middenvelders oprukken. De bezoekers zijn er in de eerste 8 minuten nog niet in geslaagd om in de buurt van Nardi te komen.

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Gent meteen op voorsprong! Het is bij de eerste hoekschop meteen raak voor de Buffalo's. Cuypers kopt de corner van Kums voor doel en de teruglopende Moustapha Mbow trapt de bal voorbij zijn eigen doelman. Een ongelukkig moment voor de bezoekers, maar Gent staat wel vroeg op voorsprong. . Gent meteen op voorsprong! Het is bij de eerste hoekschop meteen raak voor de Buffalo's. Cuypers kopt de corner van Kums voor doel en de teruglopende Moustapha Mbow trapt de bal voorbij zijn eigen doelman. Een ongelukkig moment voor de bezoekers, maar Gent staat wel vroeg op voorsprong.

clock 5' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 5 door Sambou Sissoko van KAA Gent. 1, 0. own goal KAA Gent RFC Seraing 23' 1 0

clock 3' eerste helft, minuut 3. Lahssaini wil een snelle tegenaanval op gang brengen, maar hij heeft te veel moeite met het veld en de bal. We kijken naar een rustig matchbegin. . Lahssaini wil een snelle tegenaanval op gang brengen, maar hij heeft te veel moeite met het veld en de bal. We kijken naar een rustig matchbegin.

clock 2' eerste helft, minuut 2.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen in een matig volgelopen Ghelamco Arena. De Buffalo's -in het wit- nemen meteen de partij in handen. . Aftrap We zijn eraan begonnen in een matig volgelopen Ghelamco Arena. De Buffalo's -in het wit- nemen meteen de partij in handen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 vooraf, 16 uur . De officieuze aftrap wordt gegeven door AA Gent-icoon Gilbert De Groote. Hij speelde tussen 1965 en 1978 voor de Buffalo's. . De officieuze aftrap wordt gegeven door AA Gent-icoon Gilbert De Groote. Hij speelde tussen 1965 en 1978 voor de Buffalo's.

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. De opwarming zit erop en we maken ons op voor deze tweede wedstrijd op zondag. AA Gent kan mits een zege naar een (voorlopige) 5e plaats springen, Seraing hoopt de 15e plaats door te geven aan Eupen. Na kort ziekteverlof is ook Hein Vanhaezebrouck -mét mondmasker- weer aanwezig. . De opwarming zit erop en we maken ons op voor deze tweede wedstrijd op zondag. AA Gent kan mits een zege naar een (voorlopige) 5e plaats springen, Seraing hoopt de 15e plaats door te geven aan Eupen. Na kort ziekteverlof is ook Hein Vanhaezebrouck -mét mondmasker- weer aanwezig.

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Geen verrassingen. Bij Seraing kiest José Jeunechamps voor 10 dezelfde spelers als afgelopen dinsdag tegen Cercle. Enkel de ervaren Opare komt in de ploeg, Trémoulet zit op de bank. Het is bij de Metallo's vooral uitkijken naar Marius Mouandilmadji. De spits uit Tsjaad verloor vorig seizoen nog de concurrentiestrijd van Mikautadze, maar zit dit seizoen al aan 6 doelpunten. Seraing won dit seizoen al 3 wedstrijden op verplaatsing, een verraderlijke tegenstander dus. . Geen verrassingen Bij Seraing kiest José Jeunechamps voor 10 dezelfde spelers als afgelopen dinsdag tegen Cercle. Enkel de ervaren Opare komt in de ploeg, Trémoulet zit op de bank. Het is bij de Metallo's vooral uitkijken naar Marius Mouandilmadji. De spits uit Tsjaad verloor vorig seizoen nog de concurrentiestrijd van Mikautadze, maar zit dit seizoen al aan 6 doelpunten. Seraing won dit seizoen al 3 wedstrijden op verplaatsing, een verraderlijke tegenstander dus.

clock 15:24 vooraf, 15 uur 24.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Het botert momenteel niet echt bij de Buffalo's. Na afloop van de fletse wedstrijd (2-0-nederlaag) bij Union mochten de spelers het gaan uitleggen aan de aanwezige supporters. Er wordt hen vooral een gebrek aan inzet verweten. In de dagen voordien was er ook heel wat wrevel tussen coach Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte. De fans zullen deze namiddag met niet minder dan de volle buit genoegen nemen tegen Seraing. . Het botert momenteel niet echt bij de Buffalo's. Na afloop van de fletse wedstrijd (2-0-nederlaag) bij Union mochten de spelers het gaan uitleggen aan de aanwezige supporters. Er wordt hen vooral een gebrek aan inzet verweten. In de dagen voordien was er ook heel wat wrevel tussen coach Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte. De fans zullen deze namiddag met niet minder dan de volle buit genoegen nemen tegen Seraing.