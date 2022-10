Er zit druk op de ketel voor AA Gent tegen laagvlieger Seraing

clock 11:08

vooraf, 11 uur 08. Mes op de keel bij Gent. AA Gent zit in woelige wateren. De Buffalo's draaien vierkant op het veld, in de competitie hinkt het met 20 op 39 al stevig achterop op de top vier. Ook de openlijke clash tussen coach Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte van vorige week draagt niet bij tot de situatie in de Ghelamco Arena. Tegen laagvlieger Seraing, gedeeld laatste met 11 punten, is een driepunter noodzakelijk om de Gentse gemoederen wat te bedaren. .