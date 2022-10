LIVE: Cercle ziet momentum in eerste helft beloond, Charleroi mist strafschop

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Hoekschop voor Cercle! Oppassen voor Charleroi want de vorige leverde groen-zwart een doelpunt af. De eerste belandt opnieuw aan de cornervlag, de tweede wordt weggebokst door Patron. . Hoekschop voor Cercle! Oppassen voor Charleroi want de vorige leverde groen-zwart een doelpunt af. De eerste belandt opnieuw aan de cornervlag, de tweede wordt weggebokst door Patron.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Opnieuw een gevaarlijke aanval van Charleroi, opnieuw heeft Benbouali iets te veel tijd nodig om af te werken en bovendien staat hij buitenspel. . Opnieuw een gevaarlijke aanval van Charleroi, opnieuw heeft Benbouali iets te veel tijd nodig om af te werken en bovendien staat hij buitenspel.

clock 42' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 42 door Adem Zorgane van Charleroi. penalty gemist Cercle Brugge Charleroi rust 1 0

clock 42' eerste helft, minuut 42. Zorgane mist. Wat een zwakke strafschop... Zorgane hapert even in zijn aanloop en trapt de bal dan zonder kracht en onnauwkeurig naar doel. Majecki schat het schotje goed in en is de held in Jan Breydel. . Zorgane mist Wat een zwakke strafschop... Zorgane hapert even in zijn aanloop en trapt de bal dan zonder kracht en onnauwkeurig naar doel. Majecki schat het schotje goed in en is de held in Jan Breydel.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Strafschop voor Charleroi! Gholizadeh verstuurt met een knappe pass Benbouali de diepte in. De aflegger voor Hosseinzadeh is ook aardig, al moet hij wel terug. Ook hij trapt in de draai, Popovic gooit zich voor de bal, maar blokkeert het schot met de hand. Hands en dus strafschop voor Charleroi! . Strafschop voor Charleroi! Gholizadeh verstuurt met een knappe pass Benbouali de diepte in. De aflegger voor Hosseinzadeh is ook aardig, al moet hij wel terug. Ook hij trapt in de draai, Popovic gooit zich voor de bal, maar blokkeert het schot met de hand. Hands en dus strafschop voor Charleroi!

clock 41' Gele kaart voor Boris Popovic van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Boris Popovic Cercle Brugge

clock 39' eerste helft, minuut 39. Charleroi zoekt het antwoord vooral via Gholizadeh, maar telkens wordt hij goed afgestopt. Marcellin is even blijven liggen na een punter van Hosseinzadeh die hij vol in het gezicht kreeg. . Charleroi zoekt het antwoord vooral via Gholizadeh, maar telkens wordt hij goed afgestopt. Marcellin is even blijven liggen na een punter van Hosseinzadeh die hij vol in het gezicht kreeg.



clock 37' eerste helft, minuut 37.

clock 32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Ayase Ueda van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge Charleroi rust 1 0

clock 31' eerste helft, minuut 31. Ueda met de 1-0! Een variant op de hoekschop komt er niet echt uit, maar Lopes Da Silva lost het goed op en gooit de bal in het pak. De bal belandt bij Ueda en hij knalt in de draai Cercle op voorsprong! . Ueda met de 1-0! Een variant op de hoekschop komt er niet echt uit, maar Lopes Da Silva lost het goed op en gooit de bal in het pak. De bal belandt bij Ueda en hij knalt in de draai Cercle op voorsprong!

clock 30' eerste helft, minuut 30. Cercle neemt het spel over. Ueda krijgt een vrije schietkans, Patron redt. Even later krijgt Ueda een kopkans, maar kopt hij naast . Cercle neemt het spel over. Ueda krijgt een vrije schietkans, Patron redt. Even later krijgt Ueda een kopkans, maar kopt hij naast

clock 29' eerste helft, minuut 29. Denkey probeert het spectaculair, maar zijn omhaal gaat hoog over. . Denkey probeert het spectaculair, maar zijn omhaal gaat hoog over.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Hosseinzadeh bijna! Nkuba zet zich opnieuw goed door op zijn flank. Hosseinzadeh kan de aflegger niet in de dank aannemen. Zijn poging wordt geblokt door Lopes Da Silva . Hosseinzadeh bijna! Nkuba zet zich opnieuw goed door op zijn flank. Hosseinzadeh kan de aflegger niet in de dank aannemen. Zijn poging wordt geblokt door Lopes Da Silva

clock 19' Blessure. Denkey ligt geveld op de grond. Een herhaling brengt duidelijkheid: de voet van Wasinski belandt per ongeluk tegen het hoofd van de spits. De nodige zorgen worden op het terrein toegebracht. . eerste helft, minuut 19. injury Blessure Denkey ligt geveld op de grond. Een herhaling brengt duidelijkheid: de voet van Wasinski belandt per ongeluk tegen het hoofd van de spits. De nodige zorgen worden op het terrein toegebracht.

clock 16' eerste helft, minuut 16. De handen gaan op elkaar voor Miguel Van Damme. Die 16e minuut blijft een emotioneel eerbetoon aan de overleden doelman. . De handen gaan op elkaar voor Miguel Van Damme. Die 16e minuut blijft een emotioneel eerbetoon aan de overleden doelman.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Deman geeft goed mee aan Hotic, die voor het eerst de achterlijn haalt. De nummer 10 van Cercle perst er een hoekschop uit. . Deman geeft goed mee aan Hotic, die voor het eerst de achterlijn haalt. De nummer 10 van Cercle perst er een hoekschop uit.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Marcellin wordt voorbijgeraasd door Benbouali en kan enkel redding brengen met een gevaarlijke tackle. Op de bal oordeelt Visser en ook De Cremer, de VAR, in Tubeke. . Marcellin wordt voorbijgeraasd door Benbouali en kan enkel redding brengen met een gevaarlijke tackle. Op de bal oordeelt Visser en ook De Cremer, de VAR, in Tubeke.

clock 12' eerste helft, minuut 12.