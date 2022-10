LIVE: Cercle is efficiënter dan Charleroi, Ueda scoort twee keer

Daar is alweer een nieuwe speeldag! Geopend door Cercle Brugge en Charleroi in het Jan Breydelstadion, een duel in de middenmoot van het klassement. Kan Cercle Brugge zijn goede vorm onder de nieuwe coach Muslic behouden? Of wint Charleroi voor de 8e keer op rij van Cercle en zet het zo de ommekeer in? Volg het hier live met updates! Aftrap om 20.45 u.