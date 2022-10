LIVE (20.45 u): Trekt Cercle Brugge ook tegen Charleroi de goede lijn door?

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Twee wijzigingen bij Cercle. Abu Francis heeft na zijn invalbeurt tegen Seraing zijn basisplaats afgedwongen, Charles Vanhoutte neemt plaats op de bank. En in de verdediging komt Marcellin in de ploeg in de plaats van Ravych. . Twee wijzigingen bij Cercle Abu Francis heeft na zijn invalbeurt tegen Seraing zijn basisplaats afgedwongen, Charles Vanhoutte neemt plaats op de bank. En in de verdediging komt Marcellin in de ploeg in de plaats van Ravych.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. We zullen spelen zoals we altijd spelen: met intensiteit, dat kunnen we niet veranderen. Miron Muslic, trainer van Cercle Brugge. We zullen spelen zoals we altijd spelen: met intensiteit, dat kunnen we niet veranderen. Miron Muslic, trainer van Cercle Brugge

clock 19:50 De opstelling van Cercle Brugge:. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van Cercle Brugge:

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Er is veel vermoeidheid in de ploeg geslopen en dus geef ik de kans aan de jeugd om zich te laten zien. Het is het perfecte moment voor hen, ze zijn er 100 procent klaar voor. Edward Still, trainer Charleroi. Er is veel vermoeidheid in de ploeg geslopen en dus geef ik de kans aan de jeugd om zich te laten zien. Het is het perfecte moment voor hen, ze zijn er 100 procent klaar voor. Edward Still, trainer Charleroi

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Charleroi in een dipje. Het lukt Charleroi dit seizoen niet om op gang te komen. In de stand is het door een troosteloze 4 op 18 teruggezakt naar de tiende plaats. Nochtans heeft het wel de statistieken mee: het kan vanavond voor de 8e keer op rij winnen van Cercle Brugge. De laatste keer overwinning van Cercle tegen Charleroi dateert van 4 jaar geleden. . Charleroi in een dipje Het lukt Charleroi dit seizoen niet om op gang te komen. In de stand is het door een troosteloze 4 op 18 teruggezakt naar de tiende plaats. Nochtans heeft het wel de statistieken mee: het kan vanavond voor de 8e keer op rij winnen van Cercle Brugge. De laatste keer overwinning van Cercle tegen Charleroi dateert van 4 jaar geleden.

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Er bestaan geen mirakels. We kunnen de situatie niet ombuigen in één of twee wedstrijden. We moeten beginnen met positieve stappen vooruit te zetten en zo vertrouwen te winnen. Edward Still, trainer Charleroi. Er bestaan geen mirakels. We kunnen de situatie niet ombuigen in één of twee wedstrijden. We moeten beginnen met positieve stappen vooruit te zetten en zo vertrouwen te winnen. Edward Still, trainer Charleroi

clock 17:00 vooraf, 17 uur . Cercle met vertrouwen. Sinds het hoofdtrainerschap van Miron Muslic heeft Cercle 3 van de 4 wedstrijden gewonnen. Enkel Union (2-1) was te sterk. Opvallend: Cercle Brugge heeft nog maar één keer verloren in eigen huis, van Antwerp (0-2). Het zet dus een sterke reeks neer. De Zebra's van Charleroi zijn dus gewaarschuwd! . Cercle met vertrouwen Sinds het hoofdtrainerschap van Miron Muslic heeft Cercle 3 van de 4 wedstrijden gewonnen. Enkel Union (2-1) was te sterk. Opvallend: Cercle Brugge heeft nog maar één keer verloren in eigen huis, van Antwerp (0-2). Het zet dus een sterke reeks neer. De Zebra's van Charleroi zijn dus gewaarschuwd!

clock 16:22 vooraf, 16 uur 22. Het is een feit dat we nu 3 wedstrijden spelen in 6 dagen. Dat kan niet met dezelfde spelers, dus we kijken naar mogelijke wijzigingen. Al heeft de staf uitstekend werk geleverd om iedereen fit te krijgen. Miron Muslic, trainer Cercle Brugge. Het is een feit dat we nu 3 wedstrijden spelen in 6 dagen. Dat kan niet met dezelfde spelers, dus we kijken naar mogelijke wijzigingen. Al heeft de staf uitstekend werk geleverd om iedereen fit te krijgen. Miron Muslic, trainer Cercle Brugge

clock 14:23 vooraf, 14 uur 23.

clock 13:30 vooraf, 13 uur 30. Het gaat snel in de Jupiler Pro League! We zijn al aanbeland aan de 14e speeldag. Die wordt afgetrapt met een duel in de rechterhelft van het klassement. Charleroi (10e) en Cercle Brugge (12e) mogen dan wel in elkaars buurt liggen in de stand, de vorm staat haaks op elkaar. Charleroi zit in een neerwaartse spiraal met een 1 op 9, terwijl Cercle onder Muslic een nieuw élan heeft gevonden met 6 op 9. . Het gaat snel in de Jupiler Pro League! We zijn al aanbeland aan de 14e speeldag. Die wordt afgetrapt met een duel in de rechterhelft van het klassement. Charleroi (10e) en Cercle Brugge (12e) mogen dan wel in elkaars buurt liggen in de stand, de vorm staat haaks op elkaar. Charleroi zit in een neerwaartse spiraal met een 1 op 9, terwijl Cercle onder Muslic een nieuw élan heeft gevonden met 6 op 9.

clock 12:00 vooraf, 12 uur .

clock 21-10-2022 21-10-2022.

clock 19:08 De selectie van Charleroi:. vooraf, 19 uur 08. De selectie van Charleroi:

clock 19:06 De selectie van Cercle Brugge:. vooraf, 19 uur 06. De selectie van Cercle Brugge:

clock 19:06 - Vooraf Vooraf, 19 uur 06

clock Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Jesper Daland, Boris Popovic, Jean Marcelin, Dino Hotic, Abu Francis, Leonardo Da Silva Lopes, Kevin Denkey, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda Opstelling Cercle Brugge Radoslaw Majecki, Jesper Daland, Boris Popovic, Jean Marcelin, Dino Hotic, Abu Francis, Leonardo Da Silva Lopes, Kevin Denkey, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda