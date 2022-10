Antwerp en Racing Genk vechten om 13.30 u om de leidersplaats in de JPL

clock 10:55

vooraf, 10 uur 55. Krijgt Antwerp wisselvalligheid eruit? Anterp begon dit seizoen met een historische zegereeks aan de competitie, maar na de negen driepunters op een rij sloop er wisselvalligheid in het elftal van coach Mark van Bommel. Nederlagen tegen Kortrijk en Standard werden afgewisseld met zeges tegen STVV en Oostende. De terugkeer van talisman Balikwisha is wel een opsteker voor The Great Old. Met Frey en Janssen hebben ze overigens twee scherpschutters in de rangen. Kunnen zij het Genkse pantser doorboren? .